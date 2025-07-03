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Мордовия вышла в лидеры по числу инициатив для форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
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Республика Мордовия
 
21:19 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mordoviya-2027053914.html
Мордовия вышла в лидеры по числу инициатив для форума АСИ
Мордовия вышла в лидеры по числу инициатив для форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Мордовия вышла в лидеры по числу инициатив для форума АСИ
Мордовия вошла в число регионов-лидеров по числу инициатив, предложенных на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:19:00+03:00
2025-07-03T21:19:00+03:00
республика мордовия
технологии
россия
москва
артем здунов
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Мордовия вошла в число регионов-лидеров по числу инициатив, предложенных на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы республики. Пленарное заседание V Форума "Сильные идеи для нового времени" состоялось в четверг в Национальном центре "Россия" в Москве. В 2025 году на форум поступило более 35 тысяч идей, инициатив и проектов по пяти направлениям – социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая национальные инициативы. "Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что общее количество идей, поступивших в текущем году, в два с половиной раза превышает число представленных на первом форуме "Сильные идеи для нового времени". Она также назвала регионы-лидеры по количеству заявок. В топ-5 регионов вошла и Мордовия – от республики поступило 1957 инициатив", - говорится в сообщении. Приветствуя участников форума, президент России Владимир Путин уделил особое внимание инициативам, связанным с сохранением традиционных ценностей, поддержкой семей, материнства и детства. Эта работа активно ведется в рамках комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую возглавляет руководитель Мордовии Артём Здунов. "Перед началом пленарного заседания лидер государства и генеральный директор АСИ осмотрели выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Одним из стендов, заинтересовавших президента России, стал стенд компании ИНКРУА из Мордовии, производящей предметы интерьера ручной работы. Мордовская елочная игрушка уже стала региональным брендом с географическим указанием", - отмечается в сообщении. В ходе пленарного заседания президент России отметил, что участники выставки рассказали ему о семейном бизнесе и семейных начинаниях, и пообещал "всячески это поддерживать". "Крепкая, здоровая семья - гордость и оплот Мордовии и всей страны - это твердая позиция нашего президента и всего российского общества. Спасибо всем, кто двигает Мордовию и Россию вперёд. АСИ, работаем вместе!" - приводятся в сообщении слова Здунова.
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технологии, россия, москва, артем здунов, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, владимир путин
Республика Мордовия, Технологии, Россия, Москва, Артем Здунов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Владимир Путин
Мордовия вышла в лидеры по числу инициатив для форума АСИ

Мордовия вошла в число регионов-лидеров по числу инициатив для форума АСИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Мордовия вошла в число регионов-лидеров по числу инициатив, предложенных на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы республики.
Пленарное заседание V Форума "Сильные идеи для нового времени" состоялось в четверг в Национальном центре "Россия" в Москве. В 2025 году на форум поступило более 35 тысяч идей, инициатив и проектов по пяти направлениям – социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая национальные инициативы.
«
"Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что общее количество идей, поступивших в текущем году, в два с половиной раза превышает число представленных на первом форуме "Сильные идеи для нового времени". Она также назвала регионы-лидеры по количеству заявок. В топ-5 регионов вошла и Мордовия – от республики поступило 1957 инициатив", - говорится в сообщении.
Приветствуя участников форума, президент России Владимир Путин уделил особое внимание инициативам, связанным с сохранением традиционных ценностей, поддержкой семей, материнства и детства. Эта работа активно ведется в рамках комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую возглавляет руководитель Мордовии Артём Здунов.
"Перед началом пленарного заседания лидер государства и генеральный директор АСИ осмотрели выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Одним из стендов, заинтересовавших президента России, стал стенд компании ИНКРУА из Мордовии, производящей предметы интерьера ручной работы. Мордовская елочная игрушка уже стала региональным брендом с географическим указанием", - отмечается в сообщении.
В ходе пленарного заседания президент России отметил, что участники выставки рассказали ему о семейном бизнесе и семейных начинаниях, и пообещал "всячески это поддерживать".
"Крепкая, здоровая семья - гордость и оплот Мордовии и всей страны - это твердая позиция нашего президента и всего российского общества. Спасибо всем, кто двигает Мордовию и Россию вперёд. АСИ, работаем вместе!" - приводятся в сообщении слова Здунова.
 
Республика МордовияТехнологииРоссияМоскваАртем ЗдуновАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваВладимир Путин
 
 
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