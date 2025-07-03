Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 03.07.2025 (обновлено: 18:41 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2027027535.html
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление - РИА Новости, 03.07.2025
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:38:00+03:00
2025-07-03T18:41:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008665347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7e87d215dcd09ffd074263880228e3ff.jpg
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний момент изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. Ранее в четверг Гуцул подтвердила, что получила новое обвинение, отличающееся от предыдущей версии. По её словам, документ был предъявлен на финальной стадии процесса. "Сегодня в 8 утра из кабинета судьи выходил член Высшего совета магистратуры. Если нужно — можно проверить видеозаписи. Это выглядит как попытка влияния. Определенно, совершается несправедливость. Нет никакой реформы правосудия — это классический контроль над судами, где судьи не судят, а исполняют указания", — сказал Морару. Адвокат также сообщил, что на стадии рассмотрения дела по существу прокуроры изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. "Прокуроры изменили обвинение против Гуцул в ходе судебного разбирательства еще 3 июня, не дав ей возможности выступить в свою защиту. Прокуроры что-то убрали, что-то представили в ином виде", — сказал Морару. В четверг после восьмичасового заседания районный суд Кишинева назначил объявление приговора главе Гагаузской автономии на 5 августа. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250703/gutsul-2026964906.html
https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008665347_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_4d1f6d27441ee626a2f91457b19c9afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление

Адвокат Гуцул Морару: на ведущую дело судью могли оказать давление

© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний момент изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной.
Ранее в четверг Гуцул подтвердила, что получила новое обвинение, отличающееся от предыдущей версии. По её словам, документ был предъявлен на финальной стадии процесса.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Молдавский депутат заявил об отсутствии доказательств вины Гуцул
Вчера, 16:02
"Сегодня в 8 утра из кабинета судьи выходил член Высшего совета магистратуры. Если нужно — можно проверить видеозаписи. Это выглядит как попытка влияния. Определенно, совершается несправедливость. Нет никакой реформы правосудия — это классический контроль над судами, где судьи не судят, а исполняют указания", — сказал Морару.
Адвокат также сообщил, что на стадии рассмотрения дела по существу прокуроры изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. "Прокуроры изменили обвинение против Гуцул в ходе судебного разбирательства еще 3 июня, не дав ей возможности выступить в свою защиту. Прокуроры что-то убрали, что-то представили в ином виде", — сказал Морару.
В четверг после восьмичасового заседания районный суд Кишинева назначил объявление приговора главе Гагаузской автономии на 5 августа.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Гуцул заявила о слежке за ее семьей
Вчера, 12:06
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала