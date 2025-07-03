Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
Адвокат Гуцул Морару: на ведущую дело судью могли оказать давление
© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний момент изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной.
Ранее в четверг Гуцул подтвердила, что получила новое обвинение, отличающееся от предыдущей версии. По её словам, документ был предъявлен на финальной стадии процесса.
"Сегодня в 8 утра из кабинета судьи выходил член Высшего совета магистратуры. Если нужно — можно проверить видеозаписи. Это выглядит как попытка влияния. Определенно, совершается несправедливость. Нет никакой реформы правосудия — это классический контроль над судами, где судьи не судят, а исполняют указания", — сказал Морару.
Адвокат также сообщил, что на стадии рассмотрения дела по существу прокуроры изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. "Прокуроры изменили обвинение против Гуцул в ходе судебного разбирательства еще 3 июня, не дав ей возможности выступить в свою защиту. Прокуроры что-то убрали, что-то представили в ином виде", — сказал Морару.
В четверг после восьмичасового заседания районный суд Кишинева назначил объявление приговора главе Гагаузской автономии на 5 августа.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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