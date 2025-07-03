https://ria.ru/20250703/moldaviya-2027027535.html

Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление

Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление - РИА Новости, 03.07.2025

Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление

На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:38:00+03:00

2025-07-03T18:38:00+03:00

2025-07-03T18:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. На судью, ведущую дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, могли оказать давление, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару, добавив, что прокуроры в последний момент изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. Ранее в четверг Гуцул подтвердила, что получила новое обвинение, отличающееся от предыдущей версии. По её словам, документ был предъявлен на финальной стадии процесса. "Сегодня в 8 утра из кабинета судьи выходил член Высшего совета магистратуры. Если нужно — можно проверить видеозаписи. Это выглядит как попытка влияния. Определенно, совершается несправедливость. Нет никакой реформы правосудия — это классический контроль над судами, где судьи не судят, а исполняют указания", — сказал Морару. Адвокат также сообщил, что на стадии рассмотрения дела по существу прокуроры изменили содержание обвинения в отношении его подзащитной. "Прокуроры изменили обвинение против Гуцул в ходе судебного разбирательства еще 3 июня, не дав ей возможности выступить в свою защиту. Прокуроры что-то убрали, что-то представили в ином виде", — сказал Морару. В четверг после восьмичасового заседания районный суд Кишинева назначил объявление приговора главе Гагаузской автономии на 5 августа. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/gutsul-2026964906.html

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул