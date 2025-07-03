https://ria.ru/20250703/moldavija-2027053671.html

Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви

Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви - РИА Новости, 03.07.2025

Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил правящий режим Молдавии в двойных стандартах и вмешательстве в дела православной церкви, такое заявление... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:25:00+03:00

2025-07-03T21:25:00+03:00

2025-07-03T21:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил правящий режим Молдавии в двойных стандартах и вмешательстве в дела православной церкви, такое заявление священнослужитель сделал в четверг в эфире кишиневского "Пятого телеканала". Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов. "Режим Санду-ПДС (президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность - ред.) — пример двойных стандартов по отношению к молдавской церкви. Когда речь идет о давлении на молдавское православие со стороны Бессарабской церкви, предпочитает этого как бы не замечать и говорит, дескать, у нас церковь отделена от государства", - заявил архиепископ Маркелл. Архиепископ подчеркнул, что противостояние происходит между Православной церковью Молдавии и румынским государством, которое контролирует Бессарабскую митрополию. "Это Румыния диктует, какой церкви быть в Молдове, а какой не быть. Румынское правительство платит деньги церкви, а кто платит, тот и заказывает музыку. Бессарабская митрополия не ищет духовного утешения людей, а занимается политическими заказами, геополитикой. Бессарабская митрополия берет под свое крыло нарушителей канонов. В большинстве своем те священнослужители, что переходят в Бессарабскую митрополию, имели проблемы на службе в Православной церкви Молдовы. Цена предательства веры: 700 евро — 30 сребреников", - сказал он. Он отметил, что власти называют молдавских священников "рукой Кремля" из-за посещения святых мест в России, "Странная позиция. Святые места в России и Румынии ничем не отличаются. Русофобия сейчас очень хорошо оплачивается Западом и в церковных делах, как видим, тоже", - сказал церковный иерарх. Архиепископ Бельцкий и Фэлештский в июне получил постоянную аккредитацию при штаб-квартире ООН в Женеве с возможностью выступлений в ходе мероприятий организации. В этом статусе Маркелл принял участие в сессии Совета по правам человека ООН в качестве члена правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации". На 59-й сессии СПЧ ООН он рассказал о неравном положении Православной церкви Молдовы (ПЦМ) и Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, которая пользуется всесторонней поддержкой государства. Например, в отличие от ПЦМ ей разрешено финансирование из-за рубежа, также есть признаки того, что государство поддерживает Бессарабскую митрополию в случаях переходов в нее общин из ПЦМ. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. ПЦМ объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html

https://ria.ru/20250703/sosedi-2026805867.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, румыния, майя санду, евгения гуцул, оон, румынская православная церковь, московская патриархия