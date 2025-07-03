Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moldavija-2027053671.html
Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви
Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви - РИА Новости, 03.07.2025
Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил правящий режим Молдавии в двойных стандартах и вмешательстве в дела православной церкви, такое заявление... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:25:00+03:00
2025-07-03T21:25:00+03:00
религия
молдавия
россия
румыния
майя санду
евгения гуцул
оон
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599950_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_5c06fc0bc7216e06b18210625c17ee3c.jpg
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил правящий режим Молдавии в двойных стандартах и вмешательстве в дела православной церкви, такое заявление священнослужитель сделал в четверг в эфире кишиневского "Пятого телеканала". Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов. "Режим Санду-ПДС (президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность - ред.) — пример двойных стандартов по отношению к молдавской церкви. Когда речь идет о давлении на молдавское православие со стороны Бессарабской церкви, предпочитает этого как бы не замечать и говорит, дескать, у нас церковь отделена от государства", - заявил архиепископ Маркелл. Архиепископ подчеркнул, что противостояние происходит между Православной церковью Молдавии и румынским государством, которое контролирует Бессарабскую митрополию. "Это Румыния диктует, какой церкви быть в Молдове, а какой не быть. Румынское правительство платит деньги церкви, а кто платит, тот и заказывает музыку. Бессарабская митрополия не ищет духовного утешения людей, а занимается политическими заказами, геополитикой. Бессарабская митрополия берет под свое крыло нарушителей канонов. В большинстве своем те священнослужители, что переходят в Бессарабскую митрополию, имели проблемы на службе в Православной церкви Молдовы. Цена предательства веры: 700 евро — 30 сребреников", - сказал он. Он отметил, что власти называют молдавских священников "рукой Кремля" из-за посещения святых мест в России, "Странная позиция. Святые места в России и Румынии ничем не отличаются. Русофобия сейчас очень хорошо оплачивается Западом и в церковных делах, как видим, тоже", - сказал церковный иерарх. Архиепископ Бельцкий и Фэлештский в июне получил постоянную аккредитацию при штаб-квартире ООН в Женеве с возможностью выступлений в ходе мероприятий организации. В этом статусе Маркелл принял участие в сессии Совета по правам человека ООН в качестве члена правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации". На 59-й сессии СПЧ ООН он рассказал о неравном положении Православной церкви Молдовы (ПЦМ) и Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, которая пользуется всесторонней поддержкой государства. Например, в отличие от ПЦМ ей разрешено финансирование из-за рубежа, также есть признаки того, что государство поддерживает Бессарабскую митрополию в случаях переходов в нее общин из ПЦМ. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. ПЦМ объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html
https://ria.ru/20250703/sosedi-2026805867.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599950_64:0:684:465_1920x0_80_0_0_3780104649af5ad655155518a3ad5281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, румыния, майя санду, евгения гуцул, оон, румынская православная церковь, московская патриархия
Религия, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, Евгения Гуцул, ООН, Румынская православная церковь, Московская Патриархия
Архиепископ Маркелл обвинил власти Молдавии во вмешательстве в дела церкви

Архиепископ Маркелл: правящий режим Молдавии вмешивается в дела церкви

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил правящий режим Молдавии в двойных стандартах и вмешательстве в дела православной церкви, такое заявление священнослужитель сделал в четверг в эфире кишиневского "Пятого телеканала".
Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Архиепископ Маркелл обвинил Румынию в попытках захвата храмов в Молдавии
29 июня, 22:29
"Режим Санду-ПДС (президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность - ред.) — пример двойных стандартов по отношению к молдавской церкви. Когда речь идет о давлении на молдавское православие со стороны Бессарабской церкви, предпочитает этого как бы не замечать и говорит, дескать, у нас церковь отделена от государства", - заявил архиепископ Маркелл.
Архиепископ подчеркнул, что противостояние происходит между Православной церковью Молдавии и румынским государством, которое контролирует Бессарабскую митрополию.
"Это Румыния диктует, какой церкви быть в Молдове, а какой не быть. Румынское правительство платит деньги церкви, а кто платит, тот и заказывает музыку. Бессарабская митрополия не ищет духовного утешения людей, а занимается политическими заказами, геополитикой. Бессарабская митрополия берет под свое крыло нарушителей канонов. В большинстве своем те священнослужители, что переходят в Бессарабскую митрополию, имели проблемы на службе в Православной церкви Молдовы. Цена предательства веры: 700 евро — 30 сребреников", - сказал он.
Он отметил, что власти называют молдавских священников "рукой Кремля" из-за посещения святых мест в России,
"Странная позиция. Святые места в России и Румынии ничем не отличаются. Русофобия сейчас очень хорошо оплачивается Западом и в церковных делах, как видим, тоже", - сказал церковный иерарх.
Архиепископ Бельцкий и Фэлештский в июне получил постоянную аккредитацию при штаб-квартире ООН в Женеве с возможностью выступлений в ходе мероприятий организации. В этом статусе Маркелл принял участие в сессии Совета по правам человека ООН в качестве члена правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации". На 59-й сессии СПЧ ООН он рассказал о неравном положении Православной церкви Молдовы (ПЦМ) и Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, которая пользуется всесторонней поддержкой государства. Например, в отличие от ПЦМ ей разрешено финансирование из-за рубежа, также есть признаки того, что государство поддерживает Бессарабскую митрополию в случаях переходов в нее общин из ПЦМ.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей
Вчера, 08:00
Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви.
ПЦМ объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью
2 июня, 02:08
 
РелигияМолдавияРоссияРумынияМайя СандуЕвгения ГуцулООНРумынская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала