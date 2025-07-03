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Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии - РИА Новости, 03.07.2025
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10:18 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moldavija-2026879617.html
Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии
Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии - РИА Новости, 03.07.2025
Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии
Полиция Молдавии останавливает транспорт с жителями Гагаузской автономии, направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, заявил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:18:00+03:00
2025-07-03T10:18:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Полиция Молдавии останавливает транспорт с жителями Гагаузской автономии, направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, заявил РИА Новости советник административного центра региона города Комрат от блока "Победа" Иван Паня. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". "Сотрудники полиции установили блокпосты на объездной дороге, где останавливали все машины, Там стояли более двух-трех полицейских машин полицейских. Они останавливали весь транспорт, который направляются в сторону Кишинева. Нас остановили один раз, проверили машины, развернули", - рассказал Паня. Активист сообщил, что за время ожидания он наблюдал, как полиция развернула более 15 автомобилей. Особое возмущение у него вызвал случай с пожилым человеком на костылях, которого также не пропустили к месту проведения акции. Он назвал подобные действия правоохранителей нарушением права на свободу передвижения. По утверждению оппозиционера, сотрудники полиции в частных беседах советовали активистам ехать на других машинах, чтобы их "не было видно". Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Гуцул уже прибыла к зданию суда. Сторонники встретили ее аплодисментами, скандировали "Евгения, мы с тобой", передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии

Паня: полиция Молдавии препятствует поездкам жителей Гагаузии в Кишинев

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Полиция Молдавии останавливает транспорт с жителями Гагаузской автономии, направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, заявил РИА Новости советник административного центра региона города Комрат от блока "Победа" Иван Паня.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор".
"Сотрудники полиции установили блокпосты на объездной дороге, где останавливали все машины, Там стояли более двух-трех полицейских машин полицейских. Они останавливали весь транспорт, который направляются в сторону Кишинева. Нас остановили один раз, проверили машины, развернули", - рассказал Паня.
Активист сообщил, что за время ожидания он наблюдал, как полиция развернула более 15 автомобилей. Особое возмущение у него вызвал случай с пожилым человеком на костылях, которого также не пропустили к месту проведения акции. Он назвал подобные действия правоохранителей нарушением права на свободу передвижения. По утверждению оппозиционера, сотрудники полиции в частных беседах советовали активистам ехать на других машинах, чтобы их "не было видно".
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в образцово-показательной расправе над Гуцул
Вчера, 17:55
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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