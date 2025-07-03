Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии
Паня: полиция Молдавии препятствует поездкам жителей Гагаузии в Кишинев
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Полиция Молдавии останавливает транспорт с жителями Гагаузской автономии, направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, заявил РИА Новости советник административного центра региона города Комрат от блока "Победа" Иван Паня.
"Сотрудники полиции установили блокпосты на объездной дороге, где останавливали все машины, Там стояли более двух-трех полицейских машин полицейских. Они останавливали весь транспорт, который направляются в сторону Кишинева. Нас остановили один раз, проверили машины, развернули", - рассказал Паня.
Активист сообщил, что за время ожидания он наблюдал, как полиция развернула более 15 автомобилей. Особое возмущение у него вызвал случай с пожилым человеком на костылях, которого также не пропустили к месту проведения акции. Он назвал подобные действия правоохранителей нарушением права на свободу передвижения. По утверждению оппозиционера, сотрудники полиции в частных беседах советовали активистам ехать на других машинах, чтобы их "не было видно".
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.