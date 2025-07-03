https://ria.ru/20250703/mitropolit-2027043638.html

Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны

Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны - РИА Новости, 03.07.2025

Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны

Власти Украины могут выслать из страны главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского),... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:10:00+03:00

2025-07-03T20:10:00+03:00

2025-07-03T20:10:00+03:00

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Украины могут выслать из страны главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), заявил украинский политолог Константин Бондаренко. Накануне СБУ сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. "Воспользовавшись нынешней ситуацией... митрополита Онуфрия могут депортировать с Украины... И это уже вопрос: куда? Вы же понимаете, нашим чиновникам закон не писан", - сказал Бондаренко в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*.На вопрос журналиста, может ли власть арестовать митрополита и отправить его на обмен, Бондаренко ответил, что не исключает такой возможности. "Я не исключаю подобных действий. Именно для того, чтобы все боялись... власть может пойти на любые действия", - добавил политолог. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026757201.html

https://ria.ru/20250702/legoyda-2026836687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, константин бондаренко, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц