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Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны - РИА Новости, 03.07.2025
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Религия
 
20:10 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mitropolit-2027043638.html
Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны
Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны - РИА Новости, 03.07.2025
Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны
Власти Украины могут выслать из страны главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского),... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:10:00+03:00
2025-07-03T20:10:00+03:00
религия
украина
россия
константин бондаренко
владимир зеленский
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Украины могут выслать из страны главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), заявил украинский политолог Константин Бондаренко. Накануне СБУ сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. &quot;Воспользовавшись нынешней ситуацией... митрополита Онуфрия могут депортировать с Украины... И это уже вопрос: куда? Вы же понимаете, нашим чиновникам закон не писан&quot;, - сказал Бондаренко в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*.На вопрос журналиста, может ли власть арестовать митрополита и отправить его на обмен, Бондаренко ответил, что не исключает такой возможности. "Я не исключаю подобных действий. Именно для того, чтобы все боялись... власть может пойти на любые действия", - добавил политолог. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026757201.html
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украина, россия, константин бондаренко, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Константин Бондаренко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны

Политолог Бондаренко: власти Украины могут выслать из страны митрополита Онуфрия

© Фото : фото предоставлено СИНФОМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : фото предоставлено СИНФО
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти Украины могут выслать из страны главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), заявил украинский политолог Константин Бондаренко.
Накануне СБУ сообщила о лишении митрополита украинского гражданства.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
2 июля, 15:30
«

"Воспользовавшись нынешней ситуацией... митрополита Онуфрия могут депортировать с Украины... И это уже вопрос: куда? Вы же понимаете, нашим чиновникам закон не писан", - сказал Бондаренко в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*.

На вопрос журналиста, может ли власть арестовать митрополита и отправить его на обмен, Бондаренко ответил, что не исключает такой возможности. "Я не исключаю подобных действий. Именно для того, чтобы все боялись... власть может пойти на любые действия", - добавил политолог.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
* Признан иноагентом в России
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
2 июля, 23:06
 
РелигияУкраинаРоссияКонстантин БондаренкоВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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