https://ria.ru/20250703/mironov-2027056075.html

Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа

Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025

Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа

Диалог на высшем уровне между РФ и США уже приобрел регулярный характер, сказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:36:00+03:00

2025-07-03T21:36:00+03:00

2025-07-03T21:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Диалог на высшем уровне между РФ и США уже приобрел регулярный характер, сказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. В четверг президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. "Из позитивного я могу отметить то, что диалог на высшем уровне между нашими странами уже приобрел регулярный характер, наметилась некая нормализация отношений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества. Это можно только приветствовать. Но уместно это будет делать тогда, когда начнутся реальные перемены к лучшему", - сказал он РИА Новости. При этом Миронов считает, что доверять США и их президенту нельзя. "Дело, само собой не только в Трампе, хотя и в нем тоже. Я хочу напомнить фразу, которую однажды по-русски произнес Рональд Рейган. Его, кстати, очень уважает нынешний хозяин Белого дома. Так вот Рейган во время переговоров о ядерном разоружении сказал: "Доверяй, но проверяй". Думаю, все помнят, чем потом все закончилось и как себя повели США и их союзники. Мы не проверяли, и нас обманули. Доверие к американским элитам подорвано если не навсегда, то надолго", - объяснил Миронов. По мнению депутата, Трамп "сегодня говорит одно, а завтра другое". "Обещал не начинать новые войны, а сам бомбит ядерные объекты в Иране, с которым нас связывают близкие отношения. Обещал мир на Украине, но лишь спустя полгода приостанавливает поставки оружия киевскому режиму. Подчеркну, он не прекращает их насовсем", - добавил депутат.

https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html

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сша, иран, украина, сергей миронов, дональд трамп, рональд рейган, в мире