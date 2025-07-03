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Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
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21:36 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mironov-2027056075.html
Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа
Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа
Диалог на высшем уровне между РФ и США уже приобрел регулярный характер, сказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Диалог на высшем уровне между РФ и США уже приобрел регулярный характер, сказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. В четверг президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. "Из позитивного я могу отметить то, что диалог на высшем уровне между нашими странами уже приобрел регулярный характер, наметилась некая нормализация отношений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества. Это можно только приветствовать. Но уместно это будет делать тогда, когда начнутся реальные перемены к лучшему", - сказал он РИА Новости. При этом Миронов считает, что доверять США и их президенту нельзя. "Дело, само собой не только в Трампе, хотя и в нем тоже. Я хочу напомнить фразу, которую однажды по-русски произнес Рональд Рейган. Его, кстати, очень уважает нынешний хозяин Белого дома. Так вот Рейган во время переговоров о ядерном разоружении сказал: "Доверяй, но проверяй". Думаю, все помнят, чем потом все закончилось и как себя повели США и их союзники. Мы не проверяли, и нас обманули. Доверие к американским элитам подорвано если не навсегда, то надолго", - объяснил Миронов. По мнению депутата, Трамп "сегодня говорит одно, а завтра другое". "Обещал не начинать новые войны, а сам бомбит ядерные объекты в Иране, с которым нас связывают близкие отношения. Обещал мир на Украине, но лишь спустя полгода приостанавливает поставки оружия киевскому режиму. Подчеркну, он не прекращает их насовсем", - добавил депутат.
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сша, иран, украина, сергей миронов, дональд трамп, рональд рейган, в мире
США, Иран, Украина, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Рональд Рейган, В мире
Миронов высказался о разговоре Путина и Трампа

Миронов: диалог между Россией и США уже приобрел регулярный характер

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главами думских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ В. Путин встретился с главами думских фракций . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Диалог на высшем уровне между РФ и США уже приобрел регулярный характер, сказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
В четверг президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
"Из позитивного я могу отметить то, что диалог на высшем уровне между нашими странами уже приобрел регулярный характер, наметилась некая нормализация отношений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества. Это можно только приветствовать. Но уместно это будет делать тогда, когда начнутся реальные перемены к лучшему", - сказал он РИА Новости.
При этом Миронов считает, что доверять США и их президенту нельзя.
"Дело, само собой не только в Трампе, хотя и в нем тоже. Я хочу напомнить фразу, которую однажды по-русски произнес Рональд Рейган. Его, кстати, очень уважает нынешний хозяин Белого дома. Так вот Рейган во время переговоров о ядерном разоружении сказал: "Доверяй, но проверяй". Думаю, все помнят, чем потом все закончилось и как себя повели США и их союзники. Мы не проверяли, и нас обманули. Доверие к американским элитам подорвано если не навсегда, то надолго", - объяснил Миронов.
По мнению депутата, Трамп "сегодня говорит одно, а завтра другое".
"Обещал не начинать новые войны, а сам бомбит ядерные объекты в Иране, с которым нас связывают близкие отношения. Обещал мир на Украине, но лишь спустя полгода приостанавливает поставки оружия киевскому режиму. Подчеркну, он не прекращает их насовсем", - добавил депутат.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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