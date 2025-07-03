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Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах - РИА Новости, 03.07.2025
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07:31 03.07.2025 (обновлено: 12:19 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/minprosveschenie-2026860784.html
Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах
Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах - РИА Новости, 03.07.2025
Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах
Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. "С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская. Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.​
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах

Минпросвещения с 1 сентября начнет оценивать инклюзивную среду в школах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ученицы на уроке математики. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская.
Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.​
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
Вчера, 07:28
 
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