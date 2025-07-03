https://ria.ru/20250703/minpromtorg-2026884104.html
Продажи новых легковых авто в первом полугодии снизились на 26 процентов
Продажи новых легковых авто в первом полугодии снизились на 26 процентов - РИА Новости, 03.07.2025
Продажи новых легковых авто в первом полугодии снизились на 26 процентов
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 526,7 тысячи штук, в июне они РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:32:00+03:00
2025-07-03T10:32:00+03:00
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россия
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 526,7 тысячи штук, в июне они снизились на 27% - до 89,6 тысячи единиц, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 526 698 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам шести месяцев 2025 года. В первый месяц лета было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее, и на 1% меньше, чем в мае этого года. Рынок новых транспортных средств составил 607,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 333,3 тысячи единиц (снижение на 11% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июне снизились на 19%, до 48,8 тысячи штук, в том числе в июне снизились на 32%, до 7,15 тысячи штук. Продажи грузовых автомобилей и автобусов за 6 месяцев упали на 54%, до 27 тысяч штук. В июне было продано 3,55 тысячи грузовиков, что на 66% меньше в годовом выражении. Также на 54% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 4,9 тысячи штук. За месяц реализовано 663 автобуса (-58% к июню 2024 года). "Доля российской техники по итогам января-июня 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи новых легковых авто в первом полугодии снизились на 26 процентов
Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ в I полугодии снизились на 26%
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 526,7 тысячи штук, в июне они снизились на 27% - до 89,6 тысячи единиц, сообщил Минпромторг
со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 526 698 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам шести месяцев 2025 года.
В первый месяц лета было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее, и на 1% меньше, чем в мае этого года.
Рынок новых транспортных средств составил 607,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России
, - 333,3 тысячи единиц (снижение на 11% в годовом выражении).
Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июне снизились на 19%, до 48,8 тысячи штук, в том числе в июне снизились на 32%, до 7,15 тысячи штук.
Продажи грузовых автомобилей и автобусов за 6 месяцев упали на 54%, до 27 тысяч штук. В июне было продано 3,55 тысячи грузовиков, что на 66% меньше в годовом выражении.
Также на 54% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 4,9 тысячи штук. За месяц реализовано 663 автобуса (-58% к июню 2024 года).
"Доля российской техники по итогам января-июня 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге
.