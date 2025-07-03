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Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах - РИА Новости, 03.07.2025
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02:31 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах - РИА Новости, 03.07.2025
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах
Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:31:00+03:00
2025-07-03T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение. "Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение. Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение. "Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.
https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах

Афанасьев: Минобрнауки контролирует ситуацию с ценами на обучение в вузах

© РИА Новости / Алексей НикольскийДмитрий Афанасьев
Дмитрий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Дмитрий Афанасьев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение.
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"Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение.
Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение.
"Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.
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