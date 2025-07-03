https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html

Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах

Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах - РИА Новости, 03.07.2025

Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах

Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:31:00+03:00

2025-07-03T02:31:00+03:00

2025-07-03T02:31:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859493273_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7bcfc1b4cbebea6f0c6c4569ab5cd25a.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение. "Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение. Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение. "Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.

https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html

https://ria.ru/20250523/dokument-2018686971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия