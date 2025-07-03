https://ria.ru/20250703/minkultury-2026977116.html
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана
Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:34:00+03:00
2025-07-03T16:34:00+03:00
2025-07-03T16:34:00+03:00
культура
россия
азербайджан
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136691/20/1366912016_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_d0ca31b819be0406619161e361af61b1.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на российской территории. "Внимание! Фейк! Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение "Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации", носит полностью недостоверный характер! Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Пресс-служба Минкультуры РФ также представила отсканированную копию фальшивого документа.
https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136691/20/1366912016_44:0:636:444_1920x0_80_0_0_3d977942dbcea462decc4f967979d6fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, ольга любимова
Культура, Россия, Азербайджан, Ольга Любимова
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана
Минкультуры не ограничивает участие граждан Азербайджана в культурных событиях