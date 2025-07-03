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Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/minkultury-2026977116.html
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана
Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:34:00+03:00
2025-07-03T16:34:00+03:00
культура
россия
азербайджан
ольга любимова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на российской территории. "Внимание! Фейк! Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение "Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации", носит полностью недостоверный характер! Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Пресс-служба Минкультуры РФ также представила отсканированную копию фальшивого документа.
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россия, азербайджан, ольга любимова
Культура, Россия, Азербайджан, Ольга Любимова
Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана

Минкультуры не ограничивает участие граждан Азербайджана в культурных событиях

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на российской территории.
"Внимание! Фейк! Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение "Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации", носит полностью недостоверный характер! Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба Минкультуры РФ также представила отсканированную копию фальшивого документа.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией
29 июня, 13:51
 
КультураРоссияАзербайджанОльга Любимова
 
 
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