https://ria.ru/20250703/minkultury-2026977116.html

Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана

Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025

Минкультуры опровергло информацию об ограничениях для граждан Азербайджана

Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:34:00+03:00

2025-07-03T16:34:00+03:00

2025-07-03T16:34:00+03:00

культура

россия

азербайджан

ольга любимова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство культуры России опровергло сообщения о якобы имеющих место рекомендациях ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на российской территории. "Внимание! Фейк! Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение "Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации", носит полностью недостоверный характер! Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Пресс-служба Минкультуры РФ также представила отсканированную копию фальшивого документа.

https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html

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2025

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россия, азербайджан, ольга любимова