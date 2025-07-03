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Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку - РИА Новости, 03.07.2025
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10:10 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mer-2026877738.html
Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку
Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку - РИА Новости, 03.07.2025
Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку
Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:10:00+03:00
2025-07-03T10:10:00+03:00
политика
оренбург
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УФА, 3 июля – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. В феврале Салмин на шесть месяцев ушел в зону СВО. Его обязанности исполнял первый заместитель главы Оренбурга. Салмин в своем Telegram-канале опубликовал обращение к депутатам горсовета. "В адрес оренбургского горсовета я написал обращение, в котором прошу вас, депутаты, поддержать меня в моем решении прекратить свои полномочия на посту главы города Оренбурга. Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Минобороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей, и понимаю, что город не может долгое время без руководителя", - заявил Салмин. Он руководил городом с марта 2022 года.
https://ria.ru/20250626/amerev-2025529128.html
https://ria.ru/20250624/glava-2025086263.html
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политика, оренбург
Политика, Оренбург
Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку

Мэр Оренбурга Салмин, служащий в зоне СВО, ушел в отставку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМэр Оренбурга Сергей Салмин
Мэр Оренбурга Сергей Салмин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мэр Оренбурга Сергей Салмин. Архивное фото
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УФА, 3 июля – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны.
В феврале Салмин на шесть месяцев ушел в зону СВО. Его обязанности исполнял первый заместитель главы Оренбурга.
Председатель Курской областной думы Юрий Амерев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Председатель Курской областной думы ушел в отставку
26 июня, 12:18
Салмин в своем Telegram-канале опубликовал обращение к депутатам горсовета.
"В адрес оренбургского горсовета я написал обращение, в котором прошу вас, депутаты, поддержать меня в моем решении прекратить свои полномочия на посту главы города Оренбурга. Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Минобороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей, и понимаю, что город не может долгое время без руководителя", - заявил Салмин.
Он руководил городом с марта 2022 года.
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24 июня, 13:56
 
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