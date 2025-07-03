https://ria.ru/20250703/mer-2026877738.html

Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку

Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку - РИА Новости, 03.07.2025

Мэр Оренбурга, служащий в зоне СВО, ушел в отставку

Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:10:00+03:00

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политика

оренбург

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УФА, 3 июля – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. В феврале Салмин на шесть месяцев ушел в зону СВО. Его обязанности исполнял первый заместитель главы Оренбурга. Салмин в своем Telegram-канале опубликовал обращение к депутатам горсовета. "В адрес оренбургского горсовета я написал обращение, в котором прошу вас, депутаты, поддержать меня в моем решении прекратить свои полномочия на посту главы города Оренбурга. Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Минобороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей, и понимаю, что город не может долгое время без руководителя", - заявил Салмин. Он руководил городом с марта 2022 года.

https://ria.ru/20250626/amerev-2025529128.html

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политика, оренбург