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Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/menyaylo--2026998982.html
Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем
Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем - РИА Новости, 03.07.2025
Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова надежным боевым товарищем и истинным морским пехотинцем,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:17:00+03:00
2025-07-03T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил гудков
сергей меняйло
курская область
вмф рф
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова надежным боевым товарищем и истинным морским пехотинцем, сражавшимся во имя правды и справедливости. По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. "Я знал Михаила Евгеньевича (Гудкова – ред.) лично. Последний раз виделся с ним в зоне проведения СВО. Настоящий офицер, надежный боевой товарищ, истинный морской пехотинец, который до последнего плечом к плечу со своими однополчанами сражался во имя правды и справедливости", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Гибель Гудкова он назвал большой потерей для страны и "морского братства". "Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память герою!" - добавил глава Северной Осетии.
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
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михаил гудков, сергей меняйло, курская область, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Михаил Гудков, Сергей Меняйло, Курская область, ВМФ РФ
Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем

Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ РФ Гудкова истинным морским пехотинцем

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова надежным боевым товарищем и истинным морским пехотинцем, сражавшимся во имя правды и справедливости.
По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Биография Михаила Гудкова
16:11
"Я знал Михаила Евгеньевича (Гудкова – ред.) лично. Последний раз виделся с ним в зоне проведения СВО. Настоящий офицер, надежный боевой товарищ, истинный морской пехотинец, который до последнего плечом к плечу со своими однополчанами сражался во имя правды и справедливости", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Гибель Гудкова он назвал большой потерей для страны и "морского братства".
"Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память герою!" - добавил глава Северной Осетии.
Стихийный мемориал во Владивостоке в память о погибшем в Курской области замглавкома ВМФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковСергей МеняйлоКурская областьВМФ РФ
 
 
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