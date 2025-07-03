https://ria.ru/20250703/menyaylo--2026998982.html

Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем

Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем - РИА Новости, 03.07.2025

Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России истинным морским пехотинцем

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова надежным боевым товарищем и истинным морским пехотинцем,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:17:00+03:00

2025-07-03T17:17:00+03:00

2025-07-03T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил гудков

сергей меняйло

курская область

вмф рф

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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова надежным боевым товарищем и истинным морским пехотинцем, сражавшимся во имя правды и справедливости. По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. "Я знал Михаила Евгеньевича (Гудкова – ред.) лично. Последний раз виделся с ним в зоне проведения СВО. Настоящий офицер, надежный боевой товарищ, истинный морской пехотинец, который до последнего плечом к плечу со своими однополчанами сражался во имя правды и справедливости", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Гибель Гудкова он назвал большой потерей для страны и "морского братства". "Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память герою!" - добавил глава Северной Осетии.

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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михаил гудков, сергей меняйло, курская область, вмф рф