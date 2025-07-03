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Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке - РИА Новости, 03.07.2025
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09:43 03.07.2025 (обновлено: 11:01 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/medvezhata-2026871465.html
Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке
Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке - РИА Новости, 03.07.2025
Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке
Охотнадзор попробует отпугнуть от трассы на Камчатке трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегают к машинам и выпрашивают еду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:43:00+03:00
2025-07-03T11:01:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Охотнадзор попробует отпугнуть от трассы на Камчатке трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегают к машинам и выпрашивают еду, сообщил РИА Новости внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с медведями-подростками. На кадрах видно, что три зверя выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Один медведь даже пытается опереться на иномарку передними лапами, когда из нее лает собака. Шаблий уточнил, что "банда" орудует на 101 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. "Навскидку медведям 2,-2,5 года. Вероятно, остались без матери – погибла или застрелили. Медведи явно прикормленные, не боятся ни собак, ни машин, бегут навстречу. Я доложил в министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатки, их будут отгонять, потому что они создают угрозу", - сказал Шаблий. По его словам, одна из угроз заключается в том, что прикормленный медведь уже не боится человека, и любопытный водитель может выйти из авто и пострадать от нападения хищника. Медвежонок не убьет, но может лапой ранить человека, и тогда уже зверя придется отстрелить. "Вторая угроза в том, что их на скорости может сбить машина", - добавил собеседник. Он отметил, что водителям нельзя прикармливать медвежат, также рекомендовано сбрасывать скорость на 101 километре мильковской трассы.
https://ria.ru/20250701/medved-2026465631.html
https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке

Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих авто на трассе на Камчатке

© Кадр видео из соцсетейМедвежата на трассе на Камчатке
Медвежата на трассе на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Медвежата на трассе на Камчатке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Охотнадзор попробует отпугнуть от трассы на Камчатке трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегают к машинам и выпрашивают еду, сообщил РИА Новости внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео с медведями-подростками. На кадрах видно, что три зверя выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Один медведь даже пытается опереться на иномарку передними лапами, когда из нее лает собака. Шаблий уточнил, что "банда" орудует на 101 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково.
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1 июля, 10:53
"Навскидку медведям 2,-2,5 года. Вероятно, остались без матери – погибла или застрелили. Медведи явно прикормленные, не боятся ни собак, ни машин, бегут навстречу. Я доложил в министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатки, их будут отгонять, потому что они создают угрозу", - сказал Шаблий.
По его словам, одна из угроз заключается в том, что прикормленный медведь уже не боится человека, и любопытный водитель может выйти из авто и пострадать от нападения хищника. Медвежонок не убьет, но может лапой ранить человека, и тогда уже зверя придется отстрелить.
"Вторая угроза в том, что их на скорости может сбить машина", - добавил собеседник.
Он отметил, что водителям нельзя прикармливать медвежат, также рекомендовано сбрасывать скорость на 101 километре мильковской трассы.
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