https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html

МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом

МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом - РИА Новости, 03.07.2025

МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом

Кровля частного коттеджа под Екатеринбургом загорелась на 80 "квадратах", по предварительным данным, из-за попадания грозового снаряда, пожар уже потушен,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:17:00+03:00

2025-07-03T18:17:00+03:00

2025-07-03T18:35:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Кровля частного коттеджа под Екатеринбургом загорелась на 80 "квадратах", по предварительным данным, из-за попадания грозового снаряда, пожар уже потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 14.09 мск поступило сообщение о пожаре в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная, на площади 80 квадратных метров горела кровля частного коттеджа", – сказал собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что пожар уже ликвидирован, спасатели разбирают сгоревшие конструкции. "По предварительной информации, да, причина возникновения пожара – попадание грозового разряда. Если дом не оборудован молниезащитой, то есть у него нет громоотвода, то это вполне вероятно. Но это предварительно. Причину узнают дознаватели", – пояснили агентству в главке.

https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)