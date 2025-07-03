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МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом - РИА Новости, 03.07.2025
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18:17 03.07.2025 (обновлено: 18:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html
МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом
МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом - РИА Новости, 03.07.2025
МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом
Кровля частного коттеджа под Екатеринбургом загорелась на 80 "квадратах", по предварительным данным, из-за попадания грозового снаряда, пожар уже потушен,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:17:00+03:00
2025-07-03T18:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Кровля частного коттеджа под Екатеринбургом загорелась на 80 "квадратах", по предварительным данным, из-за попадания грозового снаряда, пожар уже потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 14.09 мск поступило сообщение о пожаре в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная, на площади 80 квадратных метров горела кровля частного коттеджа", – сказал собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что пожар уже ликвидирован, спасатели разбирают сгоревшие конструкции. "По предварительной информации, да, причина возникновения пожара – попадание грозового разряда. Если дом не оборудован молниезащитой, то есть у него нет громоотвода, то это вполне вероятно. Но это предварительно. Причину узнают дознаватели", – пояснили агентству в главке.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом

МЧС: коттедж под Екатеринбургом загорелся при попадании грозового снаряда

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиЛиквидация возгорания кровли частного коттеджа в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная. 3 июля 2025
Ликвидация возгорания кровли частного коттеджа в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Ликвидация возгорания кровли частного коттеджа в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная. 3 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Кровля частного коттеджа под Екатеринбургом загорелась на 80 "квадратах", по предварительным данным, из-за попадания грозового снаряда, пожар уже потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 14.09 мск поступило сообщение о пожаре в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная, на площади 80 квадратных метров горела кровля частного коттеджа", – сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что пожар уже ликвидирован, спасатели разбирают сгоревшие конструкции.
"По предварительной информации, да, причина возникновения пожара – попадание грозового разряда. Если дом не оборудован молниезащитой, то есть у него нет громоотвода, то это вполне вероятно. Но это предварительно. Причину узнают дознаватели", – пояснили агентству в главке.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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