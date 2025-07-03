Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2025
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области
Украинские боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными в ходе безуспешных попыток контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:51:00+03:00
2025-07-03T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными в ходе безуспешных попыток контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На волчанском и липцовском направлениях с начала текущей недели зафиксировано более 15 атак противника. Украинские боевики маневренными группами численностью до взвода при поддержке артиллерии и БПЛА пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники. Он уточнил, что все попытки контратак противника были отбиты, около десяти украинских штурмовых групп были уничтожены. Потери противника за трое суток на данном направлении составили до 250 человек убитыми и ранеными, противник также потерял 12 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Кроме того, уничтожен узел связи, два полевых склада и пункт управления БПЛА. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и одного полка в районах семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщали в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250702/marochko-2026653093.html
https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ понесли крупные потери в попытках контратак в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными в ходе безуспешных попыток контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На волчанском и липцовском направлениях с начала текущей недели зафиксировано более 15 атак противника. Украинские боевики маневренными группами численностью до взвода при поддержке артиллерии и БПЛА пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Вчера, 07:57
Он уточнил, что все попытки контратак противника были отбиты, около десяти украинских штурмовых групп были уничтожены. Потери противника за трое суток на данном направлении составили до 250 человек убитыми и ранеными, противник также потерял 12 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Кроме того, уничтожен узел связи, два полевых склада и пункт управления БПЛА.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и одного полка в районах семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщали в среду в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
26 июня, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала