https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html

Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области

Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2025

Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области

Украинские боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными в ходе безуспешных попыток контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:51:00+03:00

2025-07-03T07:51:00+03:00

2025-07-03T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными в ходе безуспешных попыток контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На волчанском и липцовском направлениях с начала текущей недели зафиксировано более 15 атак противника. Украинские боевики маневренными группами численностью до взвода при поддержке артиллерии и БПЛА пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники. Он уточнил, что все попытки контратак противника были отбиты, около десяти украинских штурмовых групп были уничтожены. Потери противника за трое суток на данном направлении составили до 250 человек убитыми и ранеными, противник также потерял 12 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Кроме того, уничтожен узел связи, два полевых склада и пункт управления БПЛА. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и одного полка в районах семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщали в среду в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250702/marochko-2026653093.html

https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф)