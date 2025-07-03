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Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение - РИА Новости, 03.07.2025
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14:40 03.07.2025 (обновлено: 15:01 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/malchik-2026942462.html
Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение
Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение - РИА Новости, 03.07.2025
Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение
Мальчик, пострадавший из-за действий неадеквата в "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:40:00+03:00
2025-07-03T15:01:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
каир (город)
андрей воробьев
ирина волк
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший из-за действий неадеквата в "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По его словам, ребенок уже может присаживаться с поддержкой, врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления."Благодарю медиков центра имени Рошаля за своевременную помощь и высокий уровень профессионализма! Желаю мальчику выздоровления. Мы все болеем за тебя!" - заявил Воробьев.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html
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московская область (подмосковье)
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шереметьево (аэропорт), происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, каир (город), андрей воробьев, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Каир (город), Андрей Воробьев, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение

Воробьев: мальчика, пострадавшего в Шереметьево, перевели в общее отделение

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramРебенок, которого мужчина в "Шереметьево" сильно бросил о пол, переведен из реанимации в общее отделение
Ребенок, которого мужчина в Шереметьево сильно бросил о пол, переведен из реанимации в общее отделение - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Ребенок, которого мужчина в "Шереметьево" сильно бросил о пол, переведен из реанимации в общее отделение
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший из-за действий неадеквата в "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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По его словам, ребенок уже может присаживаться с поддержкой, врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления.
"Благодарю медиков центра имени Рошаля за своевременную помощь и высокий уровень профессионализма! Желаю мальчику выздоровления. Мы все болеем за тебя!" - заявил Воробьев.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияКаир (город)Андрей ВоробьевИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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