https://ria.ru/20250703/malchik-2026942462.html

Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение

Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение - РИА Новости, 03.07.2025

Мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево, перевели в общее отделение

Мальчик, пострадавший из-за действий неадеквата в "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:40:00+03:00

2025-07-03T14:40:00+03:00

2025-07-03T15:01:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

каир (город)

андрей воробьев

ирина волк

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший из-за действий неадеквата в "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По его словам, ребенок уже может присаживаться с поддержкой, врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления."Благодарю медиков центра имени Рошаля за своевременную помощь и высокий уровень профессионализма! Желаю мальчику выздоровления. Мы все болеем за тебя!" - заявил Воробьев.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html

https://ria.ru/20250628/malchik-2026010842.html

московская область (подмосковье)

россия

каир (город)

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шереметьево (аэропорт), происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, каир (город), андрей воробьев, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)