https://ria.ru/20250703/makron-2026857416.html

На Западе рассказали об экстренном звонке Макрона Путину

На Западе рассказали об экстренном звонке Макрона Путину - РИА Новости, 03.07.2025

На Западе рассказали об экстренном звонке Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь опередить других лидеров стран ЕС для создания... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:11:00+03:00

2025-07-03T06:11:00+03:00

2025-07-03T17:48:00+03:00

в мире

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владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь опередить других лидеров стран ЕС для создания образа переговорщика с Москвой, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору."(Макрон. — Прим. ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам журналиста, у европейских политиков было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину, поэтому Макрон и захотел перехватить инициативу у своих европейских коллег."На самом деле кто это мог быть еще? (Премьер Британии Кир. — Прим. ред.) Стармер, Урсула (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), (глава евродипломатии. — Прим. ред.) Кая Каллас и прочие глобалисты? У него (Макрона. — Прим. ред.) просто не было особого выбора", — заметил Христофору.Президенты двух стран во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250703/zvonok-2026844697.html

https://ria.ru/20250702/blanshmezon-2026767845.html

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в мире, франция, москва, украина, эммануэль макрон, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия