https://ria.ru/20250703/magadan-2026908752.html

Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО

Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025

Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО

Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:22:00+03:00

2025-07-03T12:22:00+03:00

2025-07-03T12:22:00+03:00

надежные люди

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магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Сегодня в офис "Боевого братства" привезли маскировочные сети от "Союза женщин России Магадан". "Союз женщин" - одна из организаций, которые регулярно передают нам гуманитарные грузы для отправки бойцам в зону СВО. В ближайшее время и эта важная посылка направится на линию боевого соприкосновения с пожеланиями скорой Победы", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250702/moskva-2026754221.html

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боевое братство, союз женщин россии, магадан, магаданская область