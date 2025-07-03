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Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО
Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:22:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
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МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Сегодня в офис "Боевого братства" привезли маскировочные сети от "Союза женщин России Магадан". "Союз женщин" - одна из организаций, которые регулярно передают нам гуманитарные грузы для отправки бойцам в зону СВО. В ближайшее время и эта важная посылка направится на линию боевого соприкосновения с пожеланиями скорой Победы", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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боевое братство, союз женщин россии, магадан, магаданская область
Надежные люди, Боевое братство, Союз женщин России, Магадан, Магаданская область
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО
Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин" Магадана