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Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:22 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/magadan-2026908752.html
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО
Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:22:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
надежные люди
боевое братство
союз женщин россии
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Сегодня в офис "Боевого братства" привезли маскировочные сети от "Союза женщин России Магадан". "Союз женщин" - одна из организаций, которые регулярно передают нам гуманитарные грузы для отправки бойцам в зону СВО. В ближайшее время и эта важная посылка направится на линию боевого соприкосновения с пожеланиями скорой Победы", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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боевое братство, союз женщин россии, магадан, магаданская область
Надежные люди, Боевое братство, Союз женщин России, Магадан, Магаданская область
Маскировочные сети от магаданского "Союза женщин" доставят в зону СВО

Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин" Магадана

© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramМаскировочные сети от "Союза женщин России Магадан" в офисе "Боевого братства"
Маскировочные сети от Союза женщин России Магадан в офисе Боевого братства - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Эдуард КоZлоV/Telegram
Маскировочные сети от "Союза женщин России Магадан" в офисе "Боевого братства"
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МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО маскировочные сети от "Союза женщин России" Магадана, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Сегодня в офис "Боевого братства" привезли маскировочные сети от "Союза женщин России Магадан". "Союз женщин" - одна из организаций, которые регулярно передают нам гуманитарные грузы для отправки бойцам в зону СВО. В ближайшее время и эта важная посылка направится на линию боевого соприкосновения с пожеланиями скорой Победы", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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