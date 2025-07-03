https://ria.ru/20250703/lugansk-2027067699.html
Эксперт прокомментировал взрыв в Луганске
Эксперт прокомментировал взрыв в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025
Эксперт прокомментировал взрыв в Луганске
Военный эксперт Андрей Марочко выразил уверенность в причастности СБУ к взрыву в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:22:00+03:00
2025-07-03T23:22:00+03:00
2025-07-03T23:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Военный эксперт Андрей Марочко выразил уверенность в причастности СБУ к взрыву в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов, связав его с успехами ВС РФ в зоне спецоперации. Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт. "То, что произошло сегодня в Луганске, а именно террористический акт в отношении Манолиса Васильевича (Пилавова – ред.), сразу хочу отметить, имеет положительную корреляцию с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения", - сказал Марочко РИА Новости. По его мнению, опасность террористических актов со стороны украинских спецслужб будет расти вместе с отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. "Украинские спецслужбы продолжают действовать в рамках террористических актов. Я думаю, в ближайшее время они будут хвалить своих подчиненных за успешно выполненную, к сожалению, операцию", - сказал Марочко.
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андрей марочко, в мире, луганск, происшествия
Андрей Марочко, В мире, Луганск, Происшествия
Эксперт прокомментировал взрыв в Луганске
Марочко: взрыв в Луганске связан с успехами ВС России в зоне СВО
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Военный эксперт Андрей Марочко выразил уверенность в причастности СБУ к взрыву в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов, связав его с успехами ВС РФ в зоне спецоперации.
Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт.
"То, что произошло сегодня в Луганске, а именно террористический акт в отношении Манолиса Васильевича (Пилавова – ред.), сразу хочу отметить, имеет положительную корреляцию с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения", - сказал Марочко РИА Новости.
По его мнению, опасность террористических актов со стороны украинских спецслужб будет расти вместе с отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения.
"Украинские спецслужбы продолжают действовать в рамках террористических актов. Я думаю, в ближайшее время они будут хвалить своих подчиненных за успешно выполненную, к сожалению, операцию", - сказал Марочко
.