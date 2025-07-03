https://ria.ru/20250703/lugansk-2026987925.html

Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца"

Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца" - РИА Новости, 03.07.2025

Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца"

Погибший при взрыве в четверг в Луганске экс-глава администрации города Манолис Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:58:00+03:00

2025-07-03T16:58:00+03:00

2025-07-03T16:58:00+03:00

луганск

луганская народная республика

манолис пилавов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026952372_0:183:2958:1847_1920x0_80_0_0_b038b205b222952503befb8f9ef16560.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Погибший при взрыве в четверг в Луганске экс-глава администрации города Манолис Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года, свидетельствуют данные ресурса. Ранее в четверг правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе. Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 годы. По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250703/delo-2026948219.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, манолис пилавов