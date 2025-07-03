Рейтинг@Mail.ru
Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца" - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026987925.html
Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца"
Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца" - РИА Новости, 03.07.2025
Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца"
Погибший при взрыве в четверг в Луганске экс-глава администрации города Манолис Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:58:00+03:00
2025-07-03T16:58:00+03:00
луганск
луганская народная республика
манолис пилавов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026952372_0:183:2958:1847_1920x0_80_0_0_b038b205b222952503befb8f9ef16560.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Погибший при взрыве в четверг в Луганске экс-глава администрации города Манолис Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года, свидетельствуют данные ресурса. Ранее в четверг правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе. Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 годы. По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250703/delo-2026948219.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026952372_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_0f4ce2a3908d9cf5840ce413868f045c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, луганская народная республика, манолис пилавов
Луганск, Луганская Народная Республика, Манолис Пилавов
Погибший при взрыве экс-глава Луганска находился в базе "Миротворца"

Погибший экс-глава Луганска Пилавов был в базе Миротворца с 2014 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Манолис Пилавов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Погибший при взрыве в четверг в Луганске экс-глава администрации города Манолис Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года, свидетельствуют данные ресурса.
Ранее в четверг правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе.
Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 годы.
По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Работа следователей на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело
15:12
 
ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМанолис Пилавов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала