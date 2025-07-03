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При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города - РИА Новости, 03.07.2025
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16:00 03.07.2025 (обновлено: 17:17 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026964303.html
При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города
При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города - РИА Новости, 03.07.2025
При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города
Жертвой взрыва в Луганске стал бывший глава администрации города Манолис Пилавов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.07.2025
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луганск
манолис пилавов
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Жертвой взрыва в Луганске стал бывший глава администрации города Манолис Пилавов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Манолис Пилавов погиб при взрыве. Это подтверждается", — сказал собеседник агентства.Взрыв прогремел в центре Луганска, недалеко от краеведческого музея, примерно в 11:39. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем и трех пострадавших, но имен не называло.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с коллегами из ФСБ и МВД провели детальный осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе взрывотехническую.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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луганск, манолис пилавов, происшествия
Луганск, Манолис Пилавов, Происшествия
При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города

Экс-глава администрации Луганска Пилавов погиб при взрыве в городе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Манолис Пилавов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Жертвой взрыва в Луганске стал бывший глава администрации города Манолис Пилавов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Манолис Пилавов погиб при взрыве. Это подтверждается", — сказал собеседник агентства.
Взрыв прогремел в центре Луганска, недалеко от краеведческого музея, примерно в 11:39. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем и трех пострадавших, но имен не называло.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с коллегами из ФСБ и МВД провели детальный осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе взрывотехническую.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Манолису Пилавову был 61 год. Он занимал пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год. С февраля 2015-го находился в розыске СБУ по трем статьям: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "Cоздание террористической группы или террористической организации".

 
ЛуганскМанолис ПилавовПроисшествия
 
 
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