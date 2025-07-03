https://ria.ru/20250703/lugansk-2026964303.html

При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города

При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города - РИА Новости, 03.07.2025

При взрыве в Луганске погиб бывший глава администрации города

Жертвой взрыва в Луганске стал бывший глава администрации города Манолис Пилавов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:00:00+03:00

2025-07-03T16:00:00+03:00

2025-07-03T17:17:00+03:00

луганск

манолис пилавов

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Жертвой взрыва в Луганске стал бывший глава администрации города Манолис Пилавов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Манолис Пилавов погиб при взрыве. Это подтверждается", — сказал собеседник агентства.Взрыв прогремел в центре Луганска, недалеко от краеведческого музея, примерно в 11:39. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем и трех пострадавших, но имен не называло.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с коллегами из ФСБ и МВД провели детальный осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе взрывотехническую.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

луганск

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луганск, манолис пилавов, происшествия