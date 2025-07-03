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Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска - РИА Новости, 03.07.2025
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12:33 03.07.2025 (обновлено: 15:57 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026911035.html
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска - РИА Новости, 03.07.2025
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска
При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:33:00+03:00
2025-07-03T15:57:00+03:00
луганск
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", —сказал собеседник агентства.
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луганск
Луганск
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска

По предварительным данным, один человек погиб при взрыве в центре Луганска

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкУ места взрыва в центре Луганска
У места взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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У места взрыва в центре Луганска
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", —сказал собеседник агентства.
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