https://ria.ru/20250703/lugansk-2026911035.html

Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска

Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска - РИА Новости, 03.07.2025

Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска

При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:33:00+03:00

2025-07-03T12:33:00+03:00

2025-07-03T15:57:00+03:00

луганск

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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", —сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250703/bpla-2026889378.html

луганск

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луганск