https://ria.ru/20250703/lugansk-2026911035.html
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска - РИА Новости, 03.07.2025
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска
При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:33:00+03:00
2025-07-03T12:33:00+03:00
2025-07-03T15:57:00+03:00
луганск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026963068_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_ee274729489b60ff8901a128ee68723d.jpg
ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. При взрыве в Луганске предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", —сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250703/bpla-2026889378.html
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026963068_130:0:1069:704_1920x0_80_0_0_531998926c5358e87a0bf81722d8ed82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск
Предварительно, один человек погиб при взрыве в центре Луганска
По предварительным данным, один человек погиб при взрыве в центре Луганска