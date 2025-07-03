https://ria.ru/20250703/luchemet-2026847310.html

Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"

Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета" - РИА Новости, 03.07.2025

Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"

Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени — имитаторы... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:02:00+03:00

2025-07-03T02:02:00+03:00

2025-07-03T11:33:00+03:00

безопасность

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026875910_0:269:960:809_1920x0_80_0_0_d3b39ca75379e0d6043f2bc731f36bbc.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени — имитаторы украинского дрона "Лютый" с дистанции 1500 метров, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным. "Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского "Лютого". Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас создается лазерный "лучемет" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Директор пояснил, что лазерный "лучемет" в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона. "Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дронов, "Бабы-яги" или "Лютого", — сказал собеседник агентства. По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. "В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха", — сказал он. Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.

https://ria.ru/20250605/dron-2020995996.html

https://ria.ru/20250315/dron-2005142247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии