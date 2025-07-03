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Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета" - РИА Новости, 03.07.2025
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02:02 03.07.2025 (обновлено: 11:33 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/luchemet-2026847310.html
Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"
Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета" - РИА Новости, 03.07.2025
Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"
Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени — имитаторы... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:02:00+03:00
2025-07-03T11:33:00+03:00
безопасность
технологии
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени — имитаторы украинского дрона "Лютый" с дистанции 1500 метров, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным. "Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского "Лютого". Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас создается лазерный "лучемет" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Директор пояснил, что лазерный "лучемет" в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона. "Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дронов, "Бабы-яги" или "Лютого", — сказал собеседник агентства. По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. "В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха", — сказал он. Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.
https://ria.ru/20250605/dron-2020995996.html
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безопасность, технологии
Безопасность, Технологии
Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"

Лазерный "лучемет" должен на испытаниях сжечь дрон "Лютый" с 1,5 километра

© РИА Новости / Александр Пинчук Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового лучемета в рамках проекта Посох - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Пинчук
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени — имитаторы украинского дрона "Лютый" с дистанции 1500 метров, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.
"Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского "Лютого". Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, сейчас создается лазерный "лучемет" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла.
Директор пояснил, что лазерный "лучемет" в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона.
"Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дронов, "Бабы-яги" или "Лютого", — сказал собеседник агентства.
По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. "В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха", — сказал он.
Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.
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