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В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 03.07.2025
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11:57 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/liven-2026903226.html
В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня
В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 03.07.2025
В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня
Последствия прошедшего в четверг сильного ливня устраняют в Хабаровске, где подтоплены улицы, повалены деревья и местами отключена электроэнергия, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:57:00+03:00
2025-07-03T11:57:00+03:00
хабаровск
горький
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Последствия прошедшего в четверг сильного ливня устраняют в Хабаровске, где подтоплены улицы, повалены деревья и местами отключена электроэнергия, сообщает мэрия. В соцсетях расходятся видео "тропического" ливня со шквальным ветром в Хабаровске. Деревья повалились на машины, ветер срывал плохо закрепленные конструкции, часть улиц подтопило, в некоторых домах пропала электроэнергия. Дождь шел примерно 30-40 минут. "Работаем над устранением последствий сильного ливня в городе... Аварийные службы города проводят мероприятия по восстановлению подачи электроснабжения жителям в кратчайшие сроки. Также проводится очистка ливневых канализаций, осуществляется вывоз поваленных деревьев с дорог, организован мониторинг всех проблемных участков", - сообщает мэрия. Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале, массовые отключения электроэнергии были зафиксированы в поселке Горького, Индустриальном районе, МЖК, Амуркабель, районе Красного Яра. Специалисты Горэлектросети оперативно устраняют последствия стихии. В горадминистрации заявили, что специалисты контролируют ситуацию в режиме реального времени и координируют работу всех задействованных служб. Как сообщает краевой главк МЧС, 5-6 июля в южных, центральных и одном северном районах края прогнозируются местами очень сильные дожди и сильные ливни с грозами. На остальной территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. С учетом прогнозируемых осадков на малых реках края возможен резкий подъем уровней воды с выходом на пойму и достижением отметок "неблагоприятного явления". Также обильные осадки могут привести к подъему уровня воды на малых реках региона с подтоплением низких мест в населённых пунктах, а также скоплению ливневых осадков на дворовых территориях и дорогах.
https://ria.ru/20250616/sochi-2023032679.html
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хабаровск, горький, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, Горький, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня

В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня, где подтопило улицы

© Мэрия Хабаровска/TelegramПоследствия ливня устраняют в Хабаровске
Последствия ливня устраняют в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Мэрия Хабаровска/Telegram
Последствия ливня устраняют в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Последствия прошедшего в четверг сильного ливня устраняют в Хабаровске, где подтоплены улицы, повалены деревья и местами отключена электроэнергия, сообщает мэрия.
В соцсетях расходятся видео "тропического" ливня со шквальным ветром в Хабаровске. Деревья повалились на машины, ветер срывал плохо закрепленные конструкции, часть улиц подтопило, в некоторых домах пропала электроэнергия. Дождь шел примерно 30-40 минут.
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"Работаем над устранением последствий сильного ливня в городе... Аварийные службы города проводят мероприятия по восстановлению подачи электроснабжения жителям в кратчайшие сроки. Также проводится очистка ливневых канализаций, осуществляется вывоз поваленных деревьев с дорог, организован мониторинг всех проблемных участков", - сообщает мэрия.
Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале, массовые отключения электроэнергии были зафиксированы в поселке Горького, Индустриальном районе, МЖК, Амуркабель, районе Красного Яра. Специалисты Горэлектросети оперативно устраняют последствия стихии.
В горадминистрации заявили, что специалисты контролируют ситуацию в режиме реального времени и координируют работу всех задействованных служб.
Как сообщает краевой главк МЧС, 5-6 июля в южных, центральных и одном северном районах края прогнозируются местами очень сильные дожди и сильные ливни с грозами. На остальной территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. С учетом прогнозируемых осадков на малых реках края возможен резкий подъем уровней воды с выходом на пойму и достижением отметок "неблагоприятного явления". Также обильные осадки могут привести к подъему уровня воды на малых реках региона с подтоплением низких мест в населённых пунктах, а также скоплению ливневых осадков на дворовых территориях и дорогах.
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