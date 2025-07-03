В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня
В Хабаровске устраняют последствия сильного ливня, где подтопило улицы
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Последствия прошедшего в четверг сильного ливня устраняют в Хабаровске, где подтоплены улицы, повалены деревья и местами отключена электроэнергия, сообщает мэрия.
В соцсетях расходятся видео "тропического" ливня со шквальным ветром в Хабаровске. Деревья повалились на машины, ветер срывал плохо закрепленные конструкции, часть улиц подтопило, в некоторых домах пропала электроэнергия. Дождь шел примерно 30-40 минут.
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"Работаем над устранением последствий сильного ливня в городе... Аварийные службы города проводят мероприятия по восстановлению подачи электроснабжения жителям в кратчайшие сроки. Также проводится очистка ливневых канализаций, осуществляется вывоз поваленных деревьев с дорог, организован мониторинг всех проблемных участков", - сообщает мэрия.
Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале, массовые отключения электроэнергии были зафиксированы в поселке Горького, Индустриальном районе, МЖК, Амуркабель, районе Красного Яра. Специалисты Горэлектросети оперативно устраняют последствия стихии.
В горадминистрации заявили, что специалисты контролируют ситуацию в режиме реального времени и координируют работу всех задействованных служб.
Как сообщает краевой главк МЧС, 5-6 июля в южных, центральных и одном северном районах края прогнозируются местами очень сильные дожди и сильные ливни с грозами. На остальной территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. С учетом прогнозируемых осадков на малых реках края возможен резкий подъем уровней воды с выходом на пойму и достижением отметок "неблагоприятного явления". Также обильные осадки могут привести к подъему уровня воды на малых реках региона с подтоплением низких мест в населённых пунктах, а также скоплению ливневых осадков на дворовых территориях и дорогах.