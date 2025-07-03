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Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.07.2025
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:37:00+03:00
2025-07-03T21:37:00+03:00
2025-07-03T21:45:00+03:00
в мире
саудовская аравия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра состоятся переговоры", - сказала она.Ранее МИД королевства сообщил, что министр иностранных дел страны прибыл в Москву с официальным визитом.
https://ria.ru/20250530/korol-2019886090.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, россия, москва
В мире, Саудовская Аравия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия, Москва
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии
Захарова: 3 июля состоятся переговоры Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии