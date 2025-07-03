https://ria.ru/20250703/lavrov-2027056592.html

Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.07.2025

Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:37:00+03:00

2025-07-03T21:37:00+03:00

2025-07-03T21:45:00+03:00

в мире

саудовская аравия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей лавров

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра состоятся переговоры", - сказала она.Ранее МИД королевства сообщил, что министр иностранных дел страны прибыл в Москву с официальным визитом.

https://ria.ru/20250530/korol-2019886090.html

саудовская аравия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, россия, москва