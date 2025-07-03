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Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.07.2025
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21:37 03.07.2025 (обновлено: 21:45 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lavrov-2027056592.html
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.07.2025
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:37:00+03:00
2025-07-03T21:45:00+03:00
в мире
саудовская аравия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
россия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра состоятся переговоры", - сказала она.Ранее МИД королевства сообщил, что министр иностранных дел страны прибыл в Москву с официальным визитом.
https://ria.ru/20250530/korol-2019886090.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, россия, москва
В мире, Саудовская Аравия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия, Москва
Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Захарова: 3 июля состоятся переговоры Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии состоятся в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Завтра состоятся переговоры", - сказала она.
Ранее МИД королевства сообщил, что министр иностранных дел страны прибыл в Москву с официальным визитом.
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В миреСаудовская АравияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровРоссияМосква
 
 
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