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Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов - РИА Новости, 03.07.2025
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10:41 03.07.2025 (обновлено: 16:27 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/kupalnik-2026886004.html
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
Роскачество провело анализ женских слитных купальников от 21 известного бренда на предмет соответствия как обязательным, так и более строгим требованиям... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество провело анализ женских слитных купальников от 21 известного бренда на предмет соответствия как обязательным, так и более строгим требованиям качества, и выявило различные нарушения у продукции 18 из них, сообщили РИА Новости в организации.Для проверки были отобраны купальники таких марок, как 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка осуществлялась по 53 критериям, касающимся безопасности, качества и точности маркировки."&lt;…&gt; Испытания показали, что лишь три бренда полностью соответствуют всем предъявленным требованиям (Incanto из Китая, Karosport из России и 25Degrees также из Китая), тогда как остальные имеют различные несоответствия. &lt;…&gt; Нарушения технического регламента выявлены у девяти брендов из 21. &lt;…&gt; Еще девять торговых марок соответствуют ТР ТС, но не достигают показателей продвинутого стандарта Роскачества", — сообщается в исследовании.Эксперты выявили нарушения обязательных технических регламентов, таких как недостаточная воздухопроницаемость (Women'Secret, Befree, Termit, "Черемушки"), низкая стойкость окраски при воздействии пота (Reebok) и морской воды (Edge Planet), а также неполная или неточная маркировка (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet). Дополнительно Роскачество обнаружило продукцию, которая не соответствует собственным стандартам организации. Основные недостатки включают низкую прочность материала и швов (Tezenis), недостаточную стойкость к истиранию и слабую эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss), а также нестойкость окраски к воздействию УФ-лучей (Termit)."Важно отметить, что стандарты Роскачества являются добровольными и предъявляют более высокие требования к износостойкости, прочности и комфорту купальников. Несоответствие этим стандартам не является законным нарушением, однако препятствует получению государственного знака качества", — уточнили в организации.По итогам проведения проверки Роспотребнадзор сделал ряду брендов предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований. Также было временно приостановлено действие сертификатов соответствия у нескольких марок. Некоторые производители уже сообщили о начале проверочных мероприятий и устранении выявленных несоответствий.
https://ria.ru/20250529/roskachestvo-2019696006.html
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китай, россия, роскачество, adidas ag, fila, общество
Китай, Россия, Роскачество, Adidas AG, FILA, Общество
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка в белом купальнике
Девушка в белом купальнике - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка в белом купальнике. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество провело анализ женских слитных купальников от 21 известного бренда на предмет соответствия как обязательным, так и более строгим требованиям качества, и выявило различные нарушения у продукции 18 из них, сообщили РИА Новости в организации.
Для проверки были отобраны купальники таких марок, как 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка осуществлялась по 53 критериям, касающимся безопасности, качества и точности маркировки.
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"<…> Испытания показали, что лишь три бренда полностью соответствуют всем предъявленным требованиям (Incanto из Китая, Karosport из России и 25Degrees также из Китая), тогда как остальные имеют различные несоответствия. <…> Нарушения технического регламента выявлены у девяти брендов из 21. <…> Еще девять торговых марок соответствуют ТР ТС, но не достигают показателей продвинутого стандарта Роскачества", — сообщается в исследовании.
Эксперты выявили нарушения обязательных технических регламентов, таких как недостаточная воздухопроницаемость (Women'Secret, Befree, Termit, "Черемушки"), низкая стойкость окраски при воздействии пота (Reebok) и морской воды (Edge Planet), а также неполная или неточная маркировка (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).
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Дополнительно Роскачество обнаружило продукцию, которая не соответствует собственным стандартам организации. Основные недостатки включают низкую прочность материала и швов (Tezenis), недостаточную стойкость к истиранию и слабую эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss), а также нестойкость окраски к воздействию УФ-лучей (Termit).
"Важно отметить, что стандарты Роскачества являются добровольными и предъявляют более высокие требования к износостойкости, прочности и комфорту купальников. Несоответствие этим стандартам не является законным нарушением, однако препятствует получению государственного знака качества", — уточнили в организации.
По итогам проведения проверки Роспотребнадзор сделал ряду брендов предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований. Также было временно приостановлено действие сертификатов соответствия у нескольких марок. Некоторые производители уже сообщили о начале проверочных мероприятий и устранении выявленных несоответствий.
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