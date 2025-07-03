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Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе необоснованными - РИА Новости, 03.07.2025
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14:00 03.07.2025 (обновлено: 14:10 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/krizis-2026930799.html
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе необоснованными
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе необоснованными - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе необоснованными
Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:00:00+03:00
2025-07-03T14:10:00+03:00
россия
экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России, комментируя вопрос об опасениях о банковском кризисе."Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой - это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - добавила она.
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россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе необоснованными

Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе абсолютно необоснованными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России, комментируя вопрос об опасениях о банковском кризисе.
"Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой - это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - добавила она.
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