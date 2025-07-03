https://ria.ru/20250703/kritika-2026851499.html

"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова

"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова - РИА Новости, 03.07.2025

"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х генсека НАТО Марка Рютте за выпад в адрес министра иностранных дел... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:33:00+03:00

2025-07-03T03:33:00+03:00

2025-07-03T03:33:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х генсека НАТО Марка Рютте за выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова."Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии. <…> У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют", — написал он.Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот является министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его уст не вышло.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это высказывание главы Альянса, сыронизировала, сказав, что Лавров не зря столько лет работал, что заставил Рютте вспомнить о Христе.

https://ria.ru/20250628/ryutte-2026025549.html

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в мире, россия, европа, марк рютте, сергей лавров, золтан кошкович