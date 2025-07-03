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"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова - РИА Новости, 03.07.2025
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03:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kritika-2026851499.html
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова - РИА Новости, 03.07.2025
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х генсека НАТО Марка Рютте за выпад в адрес министра иностранных дел... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:33:00+03:00
2025-07-03T03:33:00+03:00
в мире
россия
европа
марк рютте
сергей лавров
золтан кошкович
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х генсека НАТО Марка Рютте за выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова."Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии. &lt;…&gt; У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют", — написал он.Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот является министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его уст не вышло.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это высказывание главы Альянса, сыронизировала, сказав, что Лавров не зря столько лет работал, что заставил Рютте вспомнить о Христе.
https://ria.ru/20250628/ryutte-2026025549.html
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в мире, россия, европа, марк рютте, сергей лавров, золтан кошкович
В мире, Россия, Европа, Марк Рютте, Сергей Лавров, Золтан Кошкович
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова

Аналитик Кошкович раскритиковал Рютте за выпад в адрес Лаврова

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х генсека НАТО Марка Рютте за выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии. <…> У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют", — написал он.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России
28 июня, 15:59
Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот является министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его уст не вышло.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это высказывание главы Альянса, сыронизировала, сказав, что Лавров не зря столько лет работал, что заставил Рютте вспомнить о Христе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
3 июня, 12:32
 
В миреРоссияЕвропаМарк РюттеСергей ЛавровЗолтан Кошкович
 
 
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