https://ria.ru/20250703/kosmos-2027062773.html

Ракета с кораблем "Прогресс МС-31" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем "Прогресс МС-31" стартовала с Байконура - РИА Новости, 04.07.2025

Ракета с кораблем "Прогресс МС-31" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", которому предстоит отправиться к Международной космической станции,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-03T22:37:00+03:00

2025-07-03T22:37:00+03:00

2025-07-04T08:52:00+03:00

байконур (город)

роскосмос

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".Через несколько минут после запуска ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от ее третьей ступени и начнет самостоятельный полет к МКС. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток."Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.Кроме того, в корабль загружены аппаратура и расходные материалы для дооснащения и ремонта станции, а также экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".

https://ria.ru/20250618/roskosmos-2023678897.html

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Старт ракеты с кораблем "Прогресс МС-31" с Байконура Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура. Она вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-31", который летит к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет Роскосмос. 2025-07-03T22:37 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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байконур (город), роскосмос, происшествия