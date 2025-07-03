https://ria.ru/20250703/kontakt-2026953243.html
"ВКонтакте" работает в штатном режиме
"ВКонтакте" работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2025
"ВКонтакте" работает в штатном режиме
"ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:35:00+03:00
2025-07-03T15:35:00+03:00
2025-07-03T15:54:00+03:00
технологии
магаданская область
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006183920_0:46:3282:1892_1920x0_80_0_0_fc139bc684db32b4ce23eab94f0d6021.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.В свою очередь сама соцсеть заявила РИА Новости, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой, и указала, что ведется работа над восстановлением полного доступа к социальной сети."ВКонтакте" работает в штатном режиме", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html
магаданская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006183920_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_9552c2054a45c89cc9f877f0e5da0cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, магаданская область, санкт-петербург
Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург
"ВКонтакте" работает в штатном режиме
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после сбоя