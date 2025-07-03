https://ria.ru/20250703/kontakt-2026953243.html

"ВКонтакте" работает в штатном режиме

"ВКонтакте" работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2025

"ВКонтакте" работает в штатном режиме

"ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:35:00+03:00

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2025-07-03T15:54:00+03:00

технологии

магаданская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.В свою очередь сама соцсеть заявила РИА Новости, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой, и указала, что ведется работа над восстановлением полного доступа к социальной сети."ВКонтакте" работает в штатном режиме", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html

магаданская область

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технологии, магаданская область, санкт-петербург