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"ВКонтакте" работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2025
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15:35 03.07.2025 (обновлено: 15:54 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/kontakt-2026953243.html
"ВКонтакте" работает в штатном режиме
"ВКонтакте" работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2025
"ВКонтакте" работает в штатном режиме
"ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:35:00+03:00
2025-07-03T15:54:00+03:00
технологии
магаданская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.В свою очередь сама соцсеть заявила РИА Новости, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой, и указала, что ведется работа над восстановлением полного доступа к социальной сети."ВКонтакте" работает в штатном режиме", - сообщили в компании.
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технологии, магаданская область, санкт-петербург
Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург
"ВКонтакте" работает в штатном режиме

"ВКонтакте" работает в штатном режиме после сбоя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" восстановила доступ к соцсети, работает в штатном режиме после сбоя, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
В свою очередь сама соцсеть заявила РИА Новости, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой, и указала, что ведется работа над восстановлением полного доступа к социальной сети.
"ВКонтакте" работает в штатном режиме", - сообщили в компании.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ТехнологииМагаданская областьСанкт-Петербург
 
 
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