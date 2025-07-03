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Bloomberg: конгрессмены обвинили Пентагон в недальновидности

Bloomberg: конгрессмены обвинили Пентагон в недальновидности - РИА Новости, 03.07.2025

Bloomberg: конгрессмены обвинили Пентагон в недальновидности

Конгрессмены США из обеих партий критикуют Пентагон за решение приостановить военные поставки Киеву, называя его недальновидным, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:11:00+03:00

2025-07-03T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конгрессмены США из обеих партий критикуют Пентагон за решение приостановить военные поставки Киеву, называя его недальновидным, передает агентство Блумберг. "Пентагон подвергся критике ... за решение прекратить отправку зенитных ракет на Украину, а законодатели по обе стороны (демократы и республиканцы - ред.) утверждали, что этот шаг был недальновидным", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, американские законодатели утверждают, что вооружение, в котором нуждается Украина, не требуется в срочном порядке в каких-либо других местах, поэтому, по их словам, нет никакой срочной необходимости отказывать стране в оружии, которое уже было в пути. "Я понимаю, что есть угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, и мы должны пополнять запасы, но решение состоит в том, чтобы производить больше, а не удерживать его (вооружение - ред.) от Украины", - заявил агентству сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Как отмечает Блумберг, Блюменталь и другие критики решения Пентагона утверждают, что этот шаг противоречит цели президента США Дональда Трампа по прекращению украинского конфликта и якобы дает России преимущество. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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в мире, украина, россия, сша, ричард блюменталь, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, nbc