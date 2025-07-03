https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html

Врач рассказала, кого чаще кусают комары

Врач рассказала, кого чаще кусают комары - РИА Новости, 03.07.2025

Врач рассказала, кого чаще кусают комары

Лишний вес, занятия спортом на природе, запах духов и алкоголя могут привлекать комаров, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:17:00+03:00

2025-07-03T03:17:00+03:00

2025-07-03T10:25:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лишний вес, занятия спортом на природе, запах духов и алкоголя могут привлекать комаров, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева. "Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит — представляет больший интерес для комаров", — отметила Шмелева. Кроме того, по словам врача, комары обращают особое внимание на людей с первой группой крови. Также насекомые реагируют на запах духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, особо привлекательны для кровососущих. Доказано также, что запах алкоголя дополнительно притягивает комаров. "Если вы предпочитаете физические нагрузки на природе, будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для насекомых", — добавила терапевт.

https://ria.ru/20250702/vrach-2026641734.html

https://ria.ru/20250630/vrach-2026192530.html

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общество, московская область (подмосковье)