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ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ
ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ
Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк погиб в результате российского удара, сообщает украинское издание "Новости... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:57:00+03:00
2025-07-03T12:57:00+03:00
2025-07-03T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк погиб в результате российского удара, сообщает украинское издание "Новости Донбасса". Речь идет о тактическом соединении ВСУ, которое было задействовано в ходе боев за Авдеевку вплоть до ее освобождения российскими войсками в марте 2024 года. "Во время ракетного удара 1 июля погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Два дня назад украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил о гибели командира той бригады Сергея Захаревича. Позже Владимир Зеленский признал гибель Захаревича и других военнослужащих 110-й бригады в результате удара по Гуляйполю в Запорожской области.
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авдеевка, запорожская область, сергей собко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Запорожская область, Сергей Собко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ
ВС РФ ликвидировали замкомандира бригады ВСУ Романюка