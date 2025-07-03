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ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ

ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ, пишут украинские СМИ

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк погиб в результате российского удара, сообщает украинское издание "Новости... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:57:00+03:00

2025-07-03T12:57:00+03:00

2025-07-03T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

запорожская область

сергей собко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк погиб в результате российского удара, сообщает украинское издание "Новости Донбасса". Речь идет о тактическом соединении ВСУ, которое было задействовано в ходе боев за Авдеевку вплоть до ее освобождения российскими войсками в марте 2024 года. "Во время ракетного удара 1 июля погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Два дня назад украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил о гибели командира той бригады Сергея Захаревича. Позже Владимир Зеленский признал гибель Захаревича и других военнослужащих 110-й бригады в результате удара по Гуляйполю в Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка, запорожская область, сергей собко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф