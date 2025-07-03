https://ria.ru/20250703/kolledzh-2027040538.html
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова - РИА Новости, 03.07.2025
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова
У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:50:00+03:00
2025-07-03T19:50:00+03:00
2025-07-03T19:50:00+03:00
вологодская область
общество
вологодская область
георгий филимонов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:228:3001:1916_1920x0_80_0_0_3d2a0b2089cd8adfcff265ddaaa4eb90.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Речь идет об аппаратно-программном комплексе, который позволяет детально изучать анатомию человека в 3D-формате. Он назван в честь русского хирурга, ученого, создателя первого атласа топографической анатомии и основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова. "У студентов и преподавателей Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование для обучения – интерактивный анатомический стол Пирогова. Направили 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, чтобы у ребят была возможность наглядно изучать нормальную, топографическую и патологическую анатомию, а у педагогов – проверять полученные студентами знания", — приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Глава региона добавил, что второе такое оборудование используют для обучения студентов филиала Ярославского государственного медуниверситета в областной столице. "Поддерживаем наши кадры – будущих профессионалов региональной системы здравоохранения", — подчеркнул Филимонов. Вологодский областной медицинский колледж вносит вклад в реализацию на территории региона нового национального проекта "Кадры". Его инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Образовательное учреждение занимается подготовкой медсестер, фельдшеров, фармацевтов и в новом учебном году планирует принять более 300 первокурсников. Прием документов от абитуриентов завершится 10 августа. В 2025 году колледж выпустил 181 специалиста. После завершения обучения выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и готовы трудиться в востребованных для региона профессиях. Фельдшеры уже трудоустраиваются в отделения и на станции скорой медицинской помощи, в поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты Вологодской области. Как правило, именно эти специалисты часто оказывают первую неотложную помощь пациентам.
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_c54dc5158e4d31fe5ab36d37f5fdf412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, георгий филимонов, владимир путин
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Владимир Путин
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова
Интерактивный анатомический стол Пирогова закупили для Вологодского медколледжа
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Речь идет об аппаратно-программном комплексе, который позволяет детально изучать анатомию человека в 3D-формате. Он назван в честь русского хирурга, ученого, создателя первого атласа топографической анатомии и основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова.
«
"У студентов и преподавателей Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование для обучения – интерактивный анатомический стол Пирогова. Направили 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, чтобы у ребят была возможность наглядно изучать нормальную, топографическую и патологическую анатомию, а у педагогов – проверять полученные студентами знания", — приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова.
Глава региона добавил, что второе такое оборудование используют для обучения студентов филиала Ярославского государственного медуниверситета в областной столице.
"Поддерживаем наши кадры – будущих профессионалов региональной системы здравоохранения", — подчеркнул Филимонов
.
Вологодский областной медицинский колледж вносит вклад в реализацию на территории региона нового национального проекта "Кадры". Его инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин
.
Образовательное учреждение занимается подготовкой медсестер, фельдшеров, фармацевтов и в новом учебном году планирует принять более 300 первокурсников. Прием документов от абитуриентов завершится 10 августа.
В 2025 году колледж выпустил 181 специалиста. После завершения обучения выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и готовы трудиться в востребованных для региона профессиях.
Фельдшеры уже трудоустраиваются в отделения и на станции скорой медицинской помощи, в поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты Вологодской области
. Как правило, именно эти специалисты часто оказывают первую неотложную помощь пациентам.