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Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова - РИА Новости, 03.07.2025
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Вологодская область
 
19:50 03.07.2025
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Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова - РИА Новости, 03.07.2025
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова
У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:50:00+03:00
2025-07-03T19:50:00+03:00
вологодская область
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Речь идет об аппаратно-программном комплексе, который позволяет детально изучать анатомию человека в 3D-формате. Он назван в честь русского хирурга, ученого, создателя первого атласа топографической анатомии и основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова. "У студентов и преподавателей Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование для обучения – интерактивный анатомический стол Пирогова. Направили 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, чтобы у ребят была возможность наглядно изучать нормальную, топографическую и патологическую анатомию, а у педагогов – проверять полученные студентами знания", — приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Глава региона добавил, что второе такое оборудование используют для обучения студентов филиала Ярославского государственного медуниверситета в областной столице. "Поддерживаем наши кадры – будущих профессионалов региональной системы здравоохранения", — подчеркнул Филимонов. Вологодский областной медицинский колледж вносит вклад в реализацию на территории региона нового национального проекта "Кадры". Его инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Образовательное учреждение занимается подготовкой медсестер, фельдшеров, фармацевтов и в новом учебном году планирует принять более 300 первокурсников. Прием документов от абитуриентов завершится 10 августа. В 2025 году колледж выпустил 181 специалиста. После завершения обучения выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и готовы трудиться в востребованных для региона профессиях. Фельдшеры уже трудоустраиваются в отделения и на станции скорой медицинской помощи, в поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты Вологодской области. Как правило, именно эти специалисты часто оказывают первую неотложную помощь пациентам.
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общество, вологодская область, георгий филимонов, владимир путин
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Владимир Путин
Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова

Интерактивный анатомический стол Пирогова закупили для Вологодского медколледжа

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Речь идет об аппаратно-программном комплексе, который позволяет детально изучать анатомию человека в 3D-формате. Он назван в честь русского хирурга, ученого, создателя первого атласа топографической анатомии и основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова.
«
"У студентов и преподавателей Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование для обучения – интерактивный анатомический стол Пирогова. Направили 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, чтобы у ребят была возможность наглядно изучать нормальную, топографическую и патологическую анатомию, а у педагогов – проверять полученные студентами знания", — приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова.
Глава региона добавил, что второе такое оборудование используют для обучения студентов филиала Ярославского государственного медуниверситета в областной столице.
"Поддерживаем наши кадры – будущих профессионалов региональной системы здравоохранения", — подчеркнул Филимонов.
Вологодский областной медицинский колледж вносит вклад в реализацию на территории региона нового национального проекта "Кадры". Его инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Образовательное учреждение занимается подготовкой медсестер, фельдшеров, фармацевтов и в новом учебном году планирует принять более 300 первокурсников. Прием документов от абитуриентов завершится 10 августа.
В 2025 году колледж выпустил 181 специалиста. После завершения обучения выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и готовы трудиться в востребованных для региона профессиях.
Фельдшеры уже трудоустраиваются в отделения и на станции скорой медицинской помощи, в поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты Вологодской области. Как правило, именно эти специалисты часто оказывают первую неотложную помощь пациентам.
 
Вологодская областьОбществоВологодская областьГеоргий ФилимоновВладимир Путин
 
 
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