https://ria.ru/20250703/kolledzh-2027040538.html

Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова

Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова - РИА Новости, 03.07.2025

Вологодский медколледж получил интерактивный анатомический стол Пирогова

У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:50:00+03:00

2025-07-03T19:50:00+03:00

2025-07-03T19:50:00+03:00

вологодская область

общество

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георгий филимонов

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. У Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование — интерактивный анатомический стол Пирогова, направили для этого 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Речь идет об аппаратно-программном комплексе, который позволяет детально изучать анатомию человека в 3D-формате. Он назван в честь русского хирурга, ученого, создателя первого атласа топографической анатомии и основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова. "У студентов и преподавателей Вологодского областного медицинского колледжа появилось новое оборудование для обучения – интерактивный анатомический стол Пирогова. Направили 8,5 миллиона рублей из областного бюджета, чтобы у ребят была возможность наглядно изучать нормальную, топографическую и патологическую анатомию, а у педагогов – проверять полученные студентами знания", — приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Глава региона добавил, что второе такое оборудование используют для обучения студентов филиала Ярославского государственного медуниверситета в областной столице. "Поддерживаем наши кадры – будущих профессионалов региональной системы здравоохранения", — подчеркнул Филимонов. Вологодский областной медицинский колледж вносит вклад в реализацию на территории региона нового национального проекта "Кадры". Его инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Образовательное учреждение занимается подготовкой медсестер, фельдшеров, фармацевтов и в новом учебном году планирует принять более 300 первокурсников. Прием документов от абитуриентов завершится 10 августа. В 2025 году колледж выпустил 181 специалиста. После завершения обучения выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и готовы трудиться в востребованных для региона профессиях. Фельдшеры уже трудоустраиваются в отделения и на станции скорой медицинской помощи, в поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты Вологодской области. Как правило, именно эти специалисты часто оказывают первую неотложную помощь пациентам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологодская область, георгий филимонов, владимир путин