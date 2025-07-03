https://ria.ru/20250703/kisilev-2026954287.html

Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев

Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025

Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев

Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:37:00+03:00

2025-07-03T15:37:00+03:00

2025-07-03T16:03:00+03:00

азербайджан

в мире

дмитрий киселев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

баку

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют. За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией", — сказал он.Киселев назвал обвинения в адрес сотрудников медиагруппы несостоятельными и подчеркнул, что они были арестованы под надуманным предлогом."Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", — добавил гендиректор "России сегодня".Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html

https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html

азербайджан

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азербайджан, в мире, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, баку, москва