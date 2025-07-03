Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев
Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане
Sputnik Азербайджан
Sputnik Азербайджан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют. За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией", — сказал он.
Киселев назвал обвинения в адрес сотрудников медиагруппы несостоятельными и подчеркнул, что они были арестованы под надуманным предлогом.
"Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", — добавил гендиректор "России сегодня".
Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге
- Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
- Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.