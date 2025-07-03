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Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025
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15:37 03.07.2025 (обновлено: 16:03 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/kisilev-2026954287.html
Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев
Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025
Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев
Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:37:00+03:00
2025-07-03T16:03:00+03:00
азербайджан
в мире
дмитрий киселев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
баку
москва
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют. За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией", — сказал он.Киселев назвал обвинения в адрес сотрудников медиагруппы несостоятельными и подчеркнул, что они были арестованы под надуманным предлогом."Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", — добавил гендиректор "России сегодня".Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html
https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html
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азербайджан, в мире, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, баку, москва
Азербайджан, В мире, Дмитрий Киселев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Баку, Москва
Условия для работы Sputnik в Азербайджане отсутствуют, заявил Киселев

Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане

Sputnik Азербайджан
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Условий для работы Sputnik Азербайджан в Баку на данный момент нет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют. За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией", — сказал он.
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Киселев назвал обвинения в адрес сотрудников медиагруппы несостоятельными и подчеркнул, что они были арестованы под надуманным предлогом.
"Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", — добавил гендиректор "России сегодня".

Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

  • Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
  • Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
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АзербайджанВ миреДмитрий КиселевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуБакуМосква
 
 
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