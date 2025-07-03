В Кишиневе у здания суда на митинге в поддержку Гуцул прошли столкновения
В Кишиневе произошли столкновения у здания суда, где идут прения по делу Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Столкновения между участниками митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и сторонниками правящей партии Молдавии произошли у здания суда в Кишиневе, где идут прения по делу о якобы причастности Гуцул к финансированию партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что сегодня суд объявит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно.
Столкновения произошли во время выступления советника Гагаузии Михаила Влаха на митинге у районного суда. В это время в толпе появились активисты правящей партии "Действие и солидарность", которые начали выкрикивать лозунги против Гуцул, и завязалась потасовка. Полицейские оперативно вмешались в ситуацию и вывели из толпы наиболее агрессивных участников контрпикета.
Ранее к зданию суда подъехали машины пожарной службы и скорой помощи. Митингующие предположили, что власти готовятся объявить о якобы заложенном взрывном устройстве для разгона акции. Однако позже экстренные службы и полиция покинули место событий. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов или судебных властей пока не поступало.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.