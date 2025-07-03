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Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kiev-2026881533.html
Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко
Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.07.2025
Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко
Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск в попытке остановить продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:21:00+03:00
2025-07-03T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
киев
харьков
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск в попытке остановить продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Согласно данным от агентурного источника, ночью 1 июля в населенный пункт Богуславка Харьковской области прибыло подразделение вооруженных формирований Украины численностью около 30 человек с материально-техническими средствами и ВВТ. По предварительным данным, данное подразделение относится к новому роду войск украинской армии - силам беспилотных систем (СБС) - и направлено для усиления украинской группировки в данном районе", - сказал Марочко. В июне Минобороны РФ сообщала об освобождении таких населенных пунктов в Харьковской области, как Долгенькое, Московка, Петровское и Новая Кругляковка.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html
харьковская область
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харьковская область, киев, харьков, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Киев, Харьков, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко

Марочко: Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск в попытке остановить продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Согласно данным от агентурного источника, ночью 1 июля в населенный пункт Богуславка Харьковской области прибыло подразделение вооруженных формирований Украины численностью около 30 человек с материально-техническими средствами и ВВТ. По предварительным данным, данное подразделение относится к новому роду войск украинской армии - силам беспилотных систем (СБС) - и направлено для усиления украинской группировки в данном районе", - сказал Марочко.
В июне Минобороны РФ сообщала об освобождении таких населенных пунктов в Харьковской области, как Долгенькое, Московка, Петровское и Новая Кругляковка.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКиевХарьковАндрей МарочкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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