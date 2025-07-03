https://ria.ru/20250703/kiev-2026881533.html

Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко

Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.07.2025

Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко

Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск в попытке остановить продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:21:00+03:00

2025-07-03T10:21:00+03:00

2025-07-03T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

киев

харьков

андрей марочко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Киев перебросил под Харьков подразделение нового рода войск в попытке остановить продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Согласно данным от агентурного источника, ночью 1 июля в населенный пункт Богуславка Харьковской области прибыло подразделение вооруженных формирований Украины численностью около 30 человек с материально-техническими средствами и ВВТ. По предварительным данным, данное подразделение относится к новому роду войск украинской армии - силам беспилотных систем (СБС) - и направлено для усиления украинской группировки в данном районе", - сказал Марочко. В июне Минобороны РФ сообщала об освобождении таких населенных пунктов в Харьковской области, как Долгенькое, Московка, Петровское и Новая Кругляковка.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html

харьковская область

киев

харьков

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харьковская область, киев, харьков, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф)