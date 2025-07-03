https://ria.ru/20250703/kemerovo-2026895109.html

В Кемерово полиция нашла подростков, избивших девочку на камеру

В Кемерово полиция нашла подростков, избивших девочку на камеру - РИА Новости, 03.07.2025

В Кемерово полиция нашла подростков, избивших девочку на камеру

Полиция в Кемерово нашла подростков, избивших 12-летнюю девочку на камеру телефона, конфликтом заинтересовались СК и прокуратура. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:22:00+03:00

2025-07-03T11:22:00+03:00

2025-07-03T11:22:00+03:00

происшествия

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кемерово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Полиция в Кемерово нашла подростков, избивших 12-летнюю девочку на камеру телефона, конфликтом заинтересовались СК и прокуратура. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как одна девушка заставляет встать на колени другую и извиняться. Получив отказ, она силой валит оппонентку на асфальт и бьет. Как сообщили в полиции, с заявлением обратилась мать 12-летней школьницы. Женщина сообщила, что в конце июня у ее дочери произошел конфликт с двумя девочками. Несовершеннолетнюю заставили извиняться за обидные слова, сказанные в адрес подруги, попытались поставить на колени и несколько раз ударили. Запись инцидента позже появилась в социальных сетях. "В ходе работы полицейские установили всех участников конфликта. Инспекторы ПДН… выяснили, что …ученица 5-го класса… со знакомыми 12 и 17 лет отправилась на прогулку. Между девочками произошел словесный конфликт, в ходе которого дочь заявительницы оскорбила старшую подругу. В результате девушка стала требовать от обидчицы встать на колени и извиниться. Получив отказ, она повалила несовершеннолетнюю на землю и ударила. Все происходящее одна из подруг снимала на телефон", – сообщили в полицейском главке. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КОАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области… организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)... В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", – сообщили в пресс-службе СУСК. Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре. "Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних... Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки, проводимой по факту инцидента следственными органами СУСК по Кемеровской области", – сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250701/mvd-2026585762.html

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)