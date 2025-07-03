https://ria.ru/20250703/kareliya-2027008569.html
Шандалович: ограничения на продажу алкоголя помогут сберечь не одну жизнь
Шандалович: ограничения на продажу алкоголя помогут сберечь не одну жизнь - РИА Новости, 03.07.2025
Шандалович: ограничения на продажу алкоголя помогут сберечь не одну жизнь
Дополнительные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах Карелии, которые планируют ввести с 1 марта 2026 года, помогут сберечь не одну жизнь и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:41:00+03:00
2025-07-03T17:41:00+03:00
2025-07-03T17:41:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
алкоголь
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах Карелии, которые планируют ввести с 1 марта 2026 года, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее, сообщил председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Он рассказал, что с главой республики Артуром Парфенчиковым, коллегами-парламентариями внесли проект закона о введении с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на продажу алкоголя в многоквартирных домах. "По данным статистики, уровень потребления алкоголя в Карелии превышает средние показатели по стране. За этим стоят разрушенные семьи, подорванное здоровье, бытовое насилие, преступления. Люди погибают также в результате пьяного вождения и бытовых конфликтов с тяжелыми последствиями", – написал Шандалович на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, число торговых точек, которые в республике провоцируют зайти и купить спиртные напитки, только увеличивается. "Предлагаемые меры – это не запреты ради запретов. Это ответственный шаг, направленный на защиту жителей Карелии, особенно молодёжи, от разрушительного влияния алкоголя. Ограничения, уверен, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее", – написал Шандалович. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, проект закона предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров. Данные ограничения, согласно проекту закона, не будут распространяться на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания.
https://ria.ru/20250627/korabli-2025559297.html
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html
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республика карелия, артур парфенчиков, алкоголь
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Алкоголь
Шандалович: ограничения на продажу алкоголя помогут сберечь не одну жизнь
Шандалович: запрет на продажу алкоголя сделает жизнь в многоэтажках спокойнее
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах Карелии, которые планируют ввести с 1 марта 2026 года, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее, сообщил председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.
Он рассказал, что с главой республики Артуром Парфенчиковым, коллегами-парламентариями внесли проект закона о введении с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на продажу алкоголя в многоквартирных домах.
"По данным статистики, уровень потребления алкоголя в Карелии превышает средние показатели по стране. За этим стоят разрушенные семьи, подорванное здоровье, бытовое насилие, преступления. Люди погибают также в результате пьяного вождения и бытовых конфликтов с тяжелыми последствиями", – написал Шандалович на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, число торговых точек, которые в республике провоцируют зайти и купить спиртные напитки, только увеличивается.
"Предлагаемые меры – это не запреты ради запретов. Это ответственный шаг, направленный на защиту жителей Карелии, особенно молодёжи, от разрушительного влияния алкоголя. Ограничения, уверен, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее", – написал Шандалович.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, проект закона предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции.
Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров.
Данные ограничения, согласно проекту закона, не будут распространяться на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания.