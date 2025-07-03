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Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне - РИА Новости, 03.07.2025
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне
Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:51:00+03:00
2025-07-03T22:51:00+03:00
2025-07-03T22:51:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
авто
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.
https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), авто
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Авто
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне
Кадыров заявил, что в Чечне заметно повысился статус сотрудника Госавтоинспекции