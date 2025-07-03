https://ria.ru/20250703/kadyrov-2027064832.html

Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне

Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне - РИА Новости, 03.07.2025

Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне

Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:51:00+03:00

2025-07-03T22:51:00+03:00

2025-07-03T22:51:00+03:00

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

авто

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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.

https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), авто