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Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне - РИА Новости, 03.07.2025
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22:51 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kadyrov-2027064832.html
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне - РИА Новости, 03.07.2025
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне
Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:51:00+03:00
2025-07-03T22:51:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
авто
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров. &quot;Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав&quot;, — написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), авто
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Авто
Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне

Кадыров заявил, что в Чечне заметно повысился статус сотрудника Госавтоинспекции

© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«

"Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Авто
 
 
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