https://ria.ru/20250703/izrail-2026936524.html

Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля

Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля - РИА Новости, 03.07.2025

Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля

Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения россиянами Израиля в связи c "относительной стабилизацией"... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:23:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения россиянами Израиля в связи c "относительной стабилизацией" ситуации с безопасностью."В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля. Вместе с тем рекомендуем находящимся на территории Израиля российским гражданам избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа", - говорится в сообщении.В дипломатической миссии добавили, что до полной нормализации обстановки по-прежнему следует соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания израильских властей.

https://ria.ru/20250627/izrail-2025944255.html

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