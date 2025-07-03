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Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля - РИА Новости, 03.07.2025
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14:17 03.07.2025 (обновлено: 14:23 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/izrail-2026936524.html
Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля
Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля - РИА Новости, 03.07.2025
Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля
Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения россиянами Израиля в связи c "относительной стабилизацией"... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:17:00+03:00
2025-07-03T14:23:00+03:00
в мире
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израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения россиянами Израиля в связи c "относительной стабилизацией" ситуации с безопасностью."В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля. Вместе с тем рекомендуем находящимся на территории Израиля российским гражданам избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа", - говорится в сообщении.В дипломатической миссии добавили, что до полной нормализации обстановки по-прежнему следует соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания израильских властей.
https://ria.ru/20250627/izrail-2025944255.html
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в мире, россия, израиль, тель-авив
В мире, Россия, Израиль, Тель-Авив
Посольство России сообщило об отсутствии препятствий для посещения Израиля

Посольство России в Тель-Авиве: препятствий для посещения Израиля нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения россиянами Израиля в связи c "относительной стабилизацией" ситуации с безопасностью.
"В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля. Вместе с тем рекомендуем находящимся на территории Израиля российским гражданам избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа", - говорится в сообщении.
В дипломатической миссии добавили, что до полной нормализации обстановки по-прежнему следует соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания израильских властей.
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