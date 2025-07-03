https://ria.ru/20250703/izrail-2026894465.html

В ООН обвинили Израиль в одном из самых жестоких геноцидов в Газе

В ООН обвинили Израиль в одном из самых жестоких геноцидов в Газе - РИА Новости, 03.07.2025

В ООН обвинили Израиль в одном из самых жестоких геноцидов в Газе

Израиль в Газе несет ответственность за один из самых жестоких геноцидов в современной истории, палестинцы продолжают испытывать невообразимые страдания,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:19:00+03:00

2025-07-03T11:19:00+03:00

2025-07-03T17:03:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Израиль в Газе несет ответственность за один из самых жестоких геноцидов в современной истории, палестинцы продолжают испытывать невообразимые страдания, заявила на 59-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе. Во вторник издание Washington Free Beacon со ссылкой на частную переписку между представителями Соединенных Штатов и всемирной организации сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа направила в ООН официальный запрос на отстранение Франчески Альбанезе от должности специального докладчика по палестинскому вопросу. "Ситуация на оккупированной палестинской территории является апокалиптической. В Газе палестинцы продолжают испытывать невообразимые страдания. Израиль несет ответственность за один из самых жестоких геноцидов в современной истории. Официальные данные насчитывают более 200 тысяч убитых и раненых. По оценкам ведущих экспертов в области здравоохранения, истинные потери намного выше", - сказала она. Альбанезе добавила, что на Западном берегу палестинцы по-прежнему сталкиваются с крупнейшей волной насильственного перемещения населения с 1967 года, почти 1000 человек были убиты, 10 тысяч ранены, 10 тысяч задержаны, многие подвергнуты пыткам. "Когда-то я думала, что проблема в невежестве - в отсутствии понимания Палестины и ее истории. Позже я увидела, что за этим стоит идеология: глубокое политическое родство многих государств и элит с Израилем. Но перед лицом геноцида, который так очевиден и транслируется в прямом эфире, эти объяснения не работают", - считает спецдокладчик. С 16 июня по 9 июля в Женеве проходит 59-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Этот орган, созданный в 2006 году, включает 47 государств-членов и работает над защитой и продвижением прав человека, обсуждая нарушения, принимая резолюции и координируя глобальные усилия в этой сфере. В феврале США и Израиль объявили, что больше не будут участвовать в сессиях Совета. Россия участвует в качестве наблюдателя. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026846052.html

https://ria.ru/20250702/tramp-2026638320.html

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Очереди за водой и продовольствием в секторе Газа Десятки тысяч людей в секторе Газа каждое утро выстраиваются в очереди в надежде получить питьевую воду и минимальный набор продовольствия. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и ознакомился с тем, как организована одна из крупнейших гуманитарных миссий - "Благородный рыцарь 3", созданная по инициативе ОАЭ. 2025-07-03T11:19 true PT1M22S

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон