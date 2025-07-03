https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026898364.html
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали - РИА Новости, 03.07.2025
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали
Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:36:00+03:00
2025-07-03T11:36:00+03:00
2025-07-03T11:36:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877249_0:31:701:425_1920x0_80_0_0_66b6730c443ff2921ec90496f6a41f03.jpg
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Утром в четверг в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее нападавший проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. "Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что медучреждение, где произошло нападение, работает в штатном режиме. На видеозаписи от ГУМВД по Иркутской области подозреваемый говорит, что хотел убить врача.
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877249_25:0:634:457_1920x0_80_0_0_9493e48caebc8a83d56cb0ff35a5c9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Здоровье - Общество, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали
Кобзев: раненные в больнице в Иркутске женщины прооперированы