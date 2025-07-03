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Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали - РИА Новости, 03.07.2025
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11:36 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026898364.html
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали - РИА Новости, 03.07.2025
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали
Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:36:00+03:00
2025-07-03T11:36:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Утром в четверг в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее нападавший проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. "Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что медучреждение, где произошло нападение, работает в штатном режиме. На видеозаписи от ГУМВД по Иркутской области подозреваемый говорит, что хотел убить врача.
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
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происшествия, здоровье - общество, иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Здоровье - Общество, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали

Кобзев: раненные в больнице в Иркутске женщины прооперированы

© МВД38/TelegramМужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© МВД38/Telegram
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Утром в четверг в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее нападавший проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере.
"Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что медучреждение, где произошло нападение, работает в штатном режиме.
На видеозаписи от ГУМВД по Иркутской области подозреваемый говорит, что хотел убить врача.
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