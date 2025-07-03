https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026898364.html

Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали

Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали - РИА Новости, 03.07.2025

Женщин, раненных в больнице в Иркутске, прооперировали

Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:36:00+03:00

2025-07-03T11:36:00+03:00

2025-07-03T11:36:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

иркутск

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Женщины, на которых напал мужчина с ножом в больнице в Иркутске, прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Утром в четверг в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее нападавший проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. "Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что медучреждение, где произошло нападение, работает в штатном режиме. На видеозаписи от ГУМВД по Иркутской области подозреваемый говорит, что хотел убить врача.

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

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происшествия, здоровье - общество, иркутск, иркутская область, игорь кобзев