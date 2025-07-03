https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026858215.html

Мужчина напал с ножом на медперсонал в иркутской больнице

Мужчина напал с ножом на медперсонал в иркутской больнице - РИА Новости, 03.07.2025

Мужчина напал с ножом на медперсонал в иркутской больнице

Мужчина с ножом напал на медперсонал в больнице Иркутска, ранены две женщины, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:31:00+03:00

2025-07-03T06:31:00+03:00

2025-07-03T10:10:00+03:00

происшествия

иркутск

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следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на медперсонал в больнице Иркутска, ранены две женщины, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По версии следствия, в Ленинском округе Иркутска вооруженный ножом мужчина утром в четверг в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам, они госпитализированы. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Задержанного в ближайшее время доставят в следственный отдел для допроса", - говорится в сообщении. По данным Иркутской областной прокуратуры, ранены заместитель главного врача и еще одна из сотрудниц.

https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)