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Иран открыл небо - РИА Новости, 03.07.2025
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22:15 03.07.2025 (обновлено: 22:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/iran-2027060271.html
Иран открыл небо
Иран открыл небо - РИА Новости, 03.07.2025
Иран открыл небо
Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:15:00+03:00
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иран
в мире
исфахан
тебриз
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ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении организации гражданской авиации Ирана."Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации гражданской авиации Ирана.Отмечается, что аэропорты в Исфахане и Тебризе будут открыты в ближайшее время, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура.
https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html
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иран, в мире, исфахан, тебриз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Исфахан, Тебриз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран открыл небо

Иран открыл свое воздушное пространство

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© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении организации гражданской авиации Ирана.
"Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что аэропорты в Исфахане и Тебризе будут открыты в ближайшее время, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура.
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ИранВ миреИсфаханТебризВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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