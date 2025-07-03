https://ria.ru/20250703/iran-2027060271.html

Иран открыл небо

Иран открыл небо - РИА Новости, 03.07.2025

Иран открыл небо

Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении РИА Новости, 03.07.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении организации гражданской авиации Ирана."Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации гражданской авиации Ирана.Отмечается, что аэропорты в Исфахане и Тебризе будут открыты в ближайшее время, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура.

https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html

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иран, в мире, исфахан, тебриз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте