https://ria.ru/20250703/iran-2027060271.html
Иран открыл небо
Иран открыл небо - РИА Новости, 03.07.2025
Иран открыл небо
Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:15:00+03:00
2025-07-03T22:15:00+03:00
2025-07-03T22:31:00+03:00
иран
в мире
исфахан
тебриз
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, все аэропорты страны открыты для внутренних и международных рейсов, за исключением Исфахана и Тебриза, говорится в заявлении организации гражданской авиации Ирана."Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации гражданской авиации Ирана.Отмечается, что аэропорты в Исфахане и Тебризе будут открыты в ближайшее время, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура.
https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html
иран
исфахан
тебриз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, исфахан, тебриз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Исфахан, Тебриз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте