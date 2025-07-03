https://ria.ru/20250703/infrastruktura-2026944263.html
В Одессе получила повреждения портовая инфраструктура
В Одессе получила повреждения портовая инфраструктура - РИА Новости, 03.07.2025
В Одессе получила повреждения портовая инфраструктура
Портовая инфраструктура поражена в Одессе в результате обстрела, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военную администрацию Одесской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:47:00+03:00
2025-07-03T14:47:00+03:00
2025-07-03T14:47:00+03:00
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геннадий труханов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Портовая инфраструктура поражена в Одессе в результате обстрела, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военную администрацию Одесской области. Ранее в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. "В Одессе был "прилет" по портовой инфраструктуре, сообщает областная военная администрация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. О каком именно порте идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, россия, одесская область, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе получила повреждения портовая инфраструктура
Портовая инфраструктура поражена в Одессе