https://ria.ru/20250703/gutsul-2026964906.html

Молдавский депутат заявил об отсутствии доказательств вины Гуцул

Молдавский депутат заявил об отсутствии доказательств вины Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025

Молдавский депутат заявил об отсутствии доказательств вины Гуцул

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного политблока "Победа" Вадим Фотеску заявил журналистам об отсутствии у стороны обвинения доказательств вины главы... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:02:00+03:00

2025-07-03T16:02:00+03:00

2025-07-03T16:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного политблока "Победа" Вадим Фотеску заявил журналистам об отсутствии у стороны обвинения доказательств вины главы Гагаузии Евгении Гуцул. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно. "Если бы у власти были хоть какие-то реальные улики против Гуцул и Светланы Попан, их бы давно растиражировали по всем провластным телеканалам. Но этого не происходит, потому что доказательств попросту нет, ", - заявил Фотеску в перерыве между заседаниями суда. Политик также заявил, что юридическое сообщество возмущено запрашиваемыми сроками наказания для обвиняемых. "Юридическое сообщество возмущено не только запрашиваемыми сроками для этих мужественных женщин, но и тем, что обвинение не представило ни одного реального доказательства", - добавил депутат. Против Гуцул и Попан в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.-0-

https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html

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