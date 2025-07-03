https://ria.ru/20250703/gutsul--2026920367.html

Экс-премьер Молдавии назвал возможный приговор Гуцул местью властей

Экс-премьер Молдавии назвал возможный приговор Гуцул местью властей - РИА Новости, 03.07.2025

Экс-премьер Молдавии назвал возможный приговор Гуцул местью властей

Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат назвал возможный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул местью властей за... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:03:00+03:00

2025-07-03T13:03:00+03:00

2025-07-03T13:03:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат назвал возможный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул местью властей за собственную несостоятельность. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить политика свободы на девять лет. "Прокуроры и судьи действуют в угоду президенту (Майи Санду - ред.). Приговор для Гуцул — это месть власти за собственную несостоятельность", - написал Филат в Telegram-канале. Лидер ЛДПМ обвинил спецслужбы республики в предвзятом преследовании Гуцул. "Намертво вцепились в маленькую женщину и тащат ее на эшафот", - отметил Филат. Экс-премьер также назвал происходящее показательной казнью. "О деле Гуцул можно говорить лишь тогда, когда молдавские прокуроры и судьи представят обществу с такой же скоростью, как в ее случае, уголовные дела и решения судов по хищениям власти в энергетическом секторе, уничтожению юстиции, свободы слова, расправам над политическими оппонентами, электоральной коррупции, освобождению особо опасных преступников", - подчеркнул Филат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026623749.html

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