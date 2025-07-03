https://ria.ru/20250703/guterresh-2027046191.html
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 03.07.2025
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де– Жанейро, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:21:00+03:00
2025-07-03T20:21:00+03:00
2025-07-03T20:21:00+03:00
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ООН, 3 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де– Жанейро, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "В субботу, 5 июля, генеральный секретарь прибудет в Рио-де-Жанейро, Бразилия, для участия в 17-м саммите стран БРИКС", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что Гутерреш поучаствует в двух сессиях форума. "Во время своего визита генеральный секретарь также проведет встречи с различными лидерами, которые примут участие в саммите БРИКС", - добавил Дюжаррик. Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250703/briks-2026904698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, египет, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, брикс, оон
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Египет, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Генсек ООН Гутерреш 5 июля прибудет в Бразилию для участия в саммите БРИКС