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Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 03.07.2025
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20:21 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/guterresh-2027046191.html
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 03.07.2025
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де– Жанейро, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:21:00+03:00
2025-07-03T20:21:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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ООН, 3 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де– Жанейро, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "В субботу, 5 июля, генеральный секретарь прибудет в Рио-де-Жанейро, Бразилия, для участия в 17-м саммите стран БРИКС", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что Гутерреш поучаствует в двух сессиях форума. "Во время своего визита генеральный секретарь также проведет встречи с различными лидерами, которые примут участие в саммите БРИКС", - добавил Дюжаррик. Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250703/briks-2026904698.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, египет, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, брикс, оон
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Египет, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН
Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро

Генсек ООН Гутерреш 5 июля прибудет в Бразилию для участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 3 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Рио-де– Жанейро, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
«
"В субботу, 5 июля, генеральный секретарь прибудет в Рио-де-Жанейро, Бразилия, для участия в 17-м саммите стран БРИКС", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он отметил, что Гутерреш поучаствует в двух сессиях форума.
"Во время своего визита генеральный секретарь также проведет встречи с различными лидерами, которые примут участие в саммите БРИКС", - добавил Дюжаррик.
Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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В миреРио-де-Жанейро (город)БразилияЕгипетСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешБРИКСООН
 
 
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