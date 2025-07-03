https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html

Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым - РИА Новости, 03.07.2025

Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в Telegram-канале видео с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:35:00+03:00

2025-07-03T21:35:00+03:00

2025-07-03T21:35:00+03:00

безопасность

курская область

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донбасс

михаил гудков

олег кожемяко

олег газманов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в Telegram-канале видео с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота". На видео показана фронтовая жизнь офицера, в том числе и боевая работа. Кадры сопровождает песня "Офицеры" в исполнении Олега Газманова. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250703/gibel-2026915052.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026930900.html

курская область

россия

донбасс

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Видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым Губернатор Приморья показал видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Гудковым. 2025-07-03T21:35 true PT1M20S

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Наталья Макарова

безопасность, курская область, россия, донбасс, михаил гудков, олег кожемяко, олег газманов